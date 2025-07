Sinner, altra batosta a Wimbledon: accusa pesantissima

L’avventura di Jannik Sinner nel torneo di Wimbledon non comincia esattamente nel migliore dei modi: la batosta fa davvero male.

E’ il grande giorno di Jannik Sinner: quest’oggi il numero 1 al mondo farà il suo debutto ufficiale a Wimbledon. Per Sinner subito un derby: l’avversario è Luca Nardi, numero 95 del ranking ATP. Sfida inedita quella tra i due italiani, con Jannik che dovrà comunque fare attenzione a un giocatore che lo scorso marzo è riuscito a battere nientemeno che Novak Djokovic a Indian Wells.

L’obiettivo di Sinner è partire con il piede giusto e cominciare quella cavalcata che tutti si augurano possa portarlo a giocare la sua prima finale in carriera sul Centrale di Wimbledon. Tuttavia in queste ore l’argomento dominante non è il match odierno contro Nardi, bensì la decisione di Jannik di fare a meno di Marco Panichi e Ulises Badio.

La storia è ormai nota: dopo il ko subito al secondo turno del torneo di Halle da Aleksandr Bublik il campione italiano ha deciso di fare dei cambiamenti. Sinner ha quindi scelto di separarsi dal preparatore atletico e dal fisioterapista, senza però chiarire i motivi che hanno portato a questa decisione.

Batosta Sinner: lo hanno preso di mira, il commento è durissimo

In questi giorni sono circolate molte ipotesi. Più di qualcuno ha fatto presente che Panichi ha rilasciato un’intervista che pare non sia affatto piaciuta a Sinner e al resto dell’entourage. Altri invece hanno puntato il dito sulla preparazione fisica di Jannik che non è sembrata ottimale nelle scorse settimane.

Il numero 1 al mondo si è semplicemente limitato a dire che c’erano alcune cose che non andavano, precisando che “la parte più importante per un tennista è sempre quella mentale“. Ulises Badio ha pubblicato un post su Instagram senza alcun rancore: “Grazie per il tempo e le sfide che abbiamo condiviso. Ciao Jannik“, ha scritto il fisioterapista sudamericano, aggiungendo una foto dove si può vedere mentre osserva Sinner durante un allenamento.

Qualche utente sotto il post sostiene che non doveva essere Badio a ringraziare Jannik, ma il contrario. “Avrebbe dovuto esser lui a ringraziare, invece muto; almeno la forma! Questo sarebbe lo stile Jannik…“, si legge in un commento. Un altro fan crede invece che Badio debba dividersi dal preparatore atletico romano: “Capisco che sei anni che lavori con Panichi, ma non è detto che debba essere per sempre“.