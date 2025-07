Ultim’ora, Sinner sconvolge Wimbledon: la scelta è suggestiva

Mancano ormai pochissime ore all’inizio di Wimbledon per l’altoatesino, eppure il numero uno del mondo Jannik Sinner ha sorpreso tutti con la decisione di separare il team.

La scelta di interrompere i rapporti con il preparatore atletico Marco Panichi e il fisioterapista Giuseppe Badio, due figure chiave del suo team, che lo hanno accompagnato lungo gran parte del suo recente percorso di crescita, ha fatto scalpore. L’annuncio, già preventivato, è arrivato conferenza stampa direttamente dal tennista altoatesino, e ha immediatamente acceso riflessioni e ipotesi. Il tempismo della scelta ha lasciato interdetti: separarsi da due membri fondamentali dello staff a ridosso di uno Slam così impegnativo come quello londinese è apparso inusuale, persino rischioso.

Eppure, nelle parole di Sinner, non si ravvisa alcuna tensione o frizione profonda. Non ci sono stati motivi eclatanti – ha spiegato – sono decisioni che arrivano per rinnovare l’energia e il clima attorno a me. Cerco persone di cui potermi fidare totalmente, con cui avere sintonia dentro e fuori dal campo. L’obiettivo dichiarato resta quello di sempre: migliorarsi. Ma ora, dopo aver compiuto una svolta simile in un momento così delicato della stagione, sarà cruciale capire chi affiancherà Sinner nella prossima fase della sua carriera. Ed è qui che spunta una suggestione affascinante, quasi romantica.

Paganini-Sinner, suggestione da sogno

Un nome che fa brillare gli occhi agli appassionati di tennis è tornato a circolare nelle ultime ore: Pierre Paganini. A rilanciare l’idea è stata La Gazzetta dello Sport, partendo da un’associazione di idee tanto immediata quanto intrigante: se Sinner guarda ai grandi modelli del passato, a Nadal e Federer, perché non immaginare che a raccogliere il testimone tecnico e atletico ci possa essere proprio il preparatore storico del campione svizzero? Paganini, per oltre vent’anni colonna invisibile del successo di Roger Federer, è un’autorità assoluta nel mondo del tennis, stimato per il rigore scientifico del suo metodo e la straordinaria attenzione al dettaglio.

Al momento, il professionista svizzero non segue alcun tennista in attività. È libero, disponibile e probabilmente ancora affamato di nuove sfide. E quale sfida potrebbe essere più motivante dell’affiancare il nuovo numero uno del mondo in una fase tanto delicata quanto ambiziosa della sua carriera? Per ora si tratta solo di una suggestione, ma di quelle che fanno sognare: Sinner, nel suo percorso di crescita costante, ha già dimostrato coraggio nel cambiare. Puntare su un profilo come quello di Paganini sarebbe una mossa audace ma coerente, capace di consolidare non solo la tenuta atletica, ma anche la mentalità vincente dell’altoatesino. Dopo Wimbledon, ogni scenario è aperto.