Giornata in chiaro scuro per il tennis italiano a Wimbledon. Jannik Sinner supera in tre set Luca Nardi (6-4/6-3/6-0), bene anche Lorenzo Sonego contro Jaime Faria (6-3/6-4/6-2). Delusione invece per Lorenzo Musetti, semifinalista nel 2024, che viene eliminato al primo turno e in quattro set dal georgiano Basilashvili (numero 126 atp). Fuori anche Arnaldi. Tra le donne, impresa di Elisabetta Cocciaretto (6-2/6-3 contro la numero 3 al mondo Pegula).