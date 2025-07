Juventus, che ingenuità del campione: like al post di Bellingham

La Juventus ha da poco perso contro il Real Madrid negli ottavi di finale del Mondiale per Club, al termine del match Dusan Vlahovic, rimasto in panchina per tutti i 90 minuti, ha messo un like al post di Jude Bellingham, dove l’inglese esultava per aver passato il turno. Un gesto sicuramente istintivo quello del serbo, ma che può sicuramente creare polemiche tra i tifosi Juventini che già non apprezzano l’attaccante serbo che attualmente sta facendo ostruzione nel tentativo di cessione.

Ecco il post di Bellingham e il like galeotto di Vlahovic.