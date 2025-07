Marquez terrorizzato: la rivelazione spaventa

Marc Marquez è finito al centro dell’attenzione anche ad Assen, e non soltanto per l’ennesima vittoria conquistata.

Marc Marquez, ancora una volta, ha lasciato tutti quanti a bocca aperta. Ad Assen, nonostante sembrasse leggermente più in difficoltà del solito, si è fatto valere e ha conquistato l’ennesima doppia vittoria di un week end che ha consolidato la sua leadership nel mondiale.

Un qualcosa che, ovviamente, non fa altro che far pensare che il nono titolo mondiale della sua straordinaria e favolosa carriera sia sempre più vicino, per quanto in MotoGP non si possa mai dire se, come e quando è davvero finita per la conquista di determinati successi.

In ogni caso, la prima parte di stagione lo ha visto come assoluto dominatore, quindi di questo lo spagnolo può stare tanto tranquillo quanto sicuro. Anche se, in mezzo a qualche battuta nel post gara di Assen, lo spagnolo ha rischiato davvero grosso.

MotoGP, che spavento per Marquez: è successo ad Assen

Marc Marquez, durante le interviste post gara, ha sorriso a una domanda di un giornalista spagnolo, che gli ha fatto notare con non poca ironia che sua madre era un po’ preoccupata a causa dell’incidente e della caduta bruttissima che lo ha fatto finire per diversi metri in ghiaia.

Il motivo sarebbe dovuto ai colpi presi nelle parti intime per via dell’impatto a terra. Soprattutto perché il fuori pista d Assen è formato da veri e propri sassi, e infatti l’otto volte campione del mondo ha messo di aver provato una forte sensazione di paura quando ci è franato sopra dopo aver perso il controllo della sua Ducati Desmosedici GP-25. Il reporter ha fatto la seguente battuta: “Chiama la mamma, è preoccupata per i tuoi testicoli, nel caso non riuscissi a farla diventare nonna”.

Marquez, con il sorriso che da sempre lo contraddistingue, ha precisato di stare bene (anche se è apparso leggermente imbarazzato). Comunque, i sassi lo hanno messo a dura prova anche alla base del mento e allo stomaco, oltre che nel basso ventre. Proprio per questa ragione, è nata una battuta divertente riguardo a un evento che poteva esserlo decisamente meno. Infine, come riportato da Fanpage, l’ex Honda ha spiegato a cosa sono dovute certe cadute: “Sono state entrambe cadute veloci, e per fortuna sono scivolato dolcemente, diciamo così. Ma il problema vero è stato quando il mio corpo è venuto a contatto con quei ciottoli che mi hanno centrato ovunque”.