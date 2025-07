Nuovi guai per Jacobs, terribile novità: è finita

Non doveva andare così. Il 2025 doveva essere l’anno del riscatto, della rinascita, del ritorno al vertice per Marcell Jacobs, l’uomo che a Tokyo 2021 ha scritto una delle pagine più straordinarie dell’atletica italiana.

Invece, per lo sprinter bresciano, questa stagione si sta trasformando in una lenta agonia sportiva. Da gennaio in avanti, il suo percorso è stato segnato da continui contrattempi fisici, piccoli stop che si sono sommati e trasformati in una lunga assenza dalle gare. Dopo aver saltato gli Europei a squadre a Madrid, una vetrina importante per il movimento azzurro, Jacobs ha dovuto rinunciare anche al Meeting di Nancy, previsto per il 4 luglio. Era atteso il suo ritorno in pista, un test chiave in vista dei Mondiali di Tokyo in programma a settembre, ma il problema muscolare alla coscia sinistra lo ha costretto a fermarsi ancora una volta.

Le aspettative attorno a lui erano alte, e comprensibilmente: si parla pur sempre del campione olimpico dei 100 metri, l’uomo che ha portato l’Italia sul tetto del mondo nella disciplina regina dell’atletica. Ma il corpo, finora, ha detto no. E oggi si torna a discutere della bontà delle scelte fatte dallo stesso Jacobs, in particolare quella di lasciare l’Italia per allenarsi in Florida, una decisione che ora comincia a sollevare più di un dubbio.

Tilli e Collio suonano l’allarme: “Jacobs? È ora di cambiare rotta”

A esprimere preoccupazione non sono solo i tifosi, ma anche voci autorevoli del panorama atletico nazionale. Tra queste quella di Stefano Tilli, ex velocista e oggi commentatore sportivo, che alla Gazzetta dello Sport non ha nascosto il proprio disappunto: “Solo dopo un’attenta riflessione si potrà venire a capo della questione e se non è troppo tardi bisogna farli rientrare visto che quella strada non ha portato risultati”. Il riferimento è chiaro: il progetto americano non ha funzionato, e secondo Tilli è tempo di riportare Jacobs (e anche Chituru Ali, altro velocista trasferitosi negli USA) sotto la guida della struttura italiana. Tilli prosegue nel suo attacco: “Jacobs è molto indietro, ci sarà il tempo per recuperare ma sembra che le condizioni in cui si trova ad allenarsi non siano quelle giuste per un grande risultato. Ali si è un po’ perso. Non puoi costringere qualcuno ad allenarsi dove vuoi ma nemmeno guardare in maniera remissiva”.

Dello stesso avviso Simone Collio, altro grande ex, che in un’intervista a OA Sport aveva anticipato i rischi della situazione: “Deve esserci qualcosa che non va nella preparazione. Sappiamo che a marzo ha avuto un problema importante. Non faccio più parte del suo staff, ma credo sia uno dei migliori nel recupero. Lo rivedremo in pista solo ad agosto, deve riorganizzare tutto”. A oggi, la presenza di Jacobs ai Mondiali di settembre è tutt’altro che certa. E la speranza di rivederlo competitivo si accompagna a una consapevolezza crescente: serve una svolta netta, e in fretta.