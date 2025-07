Panico Sinner, arriva il medico: Wimbledon trema

L’arrivo del medico ha fatto preoccupare tutti i tifosi di Jannik Sinner: perché il campione italiano lo ha chiamato.

Jannik Sinner è approdato a Wimbledon con uno staff ridotto. Ha fatto molto rumore la decisione del numero 1 al mondo di separarsi dal preparatore atletico Marco Panichi e dal fisioterapista Ulises Badio. Una scelta, presa dopo il ko al secondo turno del torneo di Halle per mano di Aleksandr Bublik, a cui il 23enne di San Candido non ha voluto dare motivazioni.

In conferenza stampa Sinner si è limitato a dire che c’erano alcune cose che non andavano e che ha pensato fosse arrivato il momento di cambiare. Non è la prima volta che Jannik si presenta a un torneo del Grande Slam con un entourage non al completo: era accaduto anche agli US Open 2024, dove Sinner arrivò senza preparatore atletico e fisioterapista riuscendo però comunque a portare a casa il trofeo.

I ‘Carota Boys’ sperano ovviamente che anche a Wimbledon il campione italiano possa fare altrettanto. Proprio in queste ore, però, è circolata la notizia dell’arrivo del medico ai Championships: un’ultim’ora che ha spaventato non poco i tifosi di Sinner. Fortunatamente si tratta solo del dottor Riccardo Ceccarelli, medico dello sport specialista nella gestione della pressione e dello stress.

Panico Sinner, c’è bisogno del medico: cosa succede

Nessun problema fisico, quindi, per Jannik: il dottor Ceccarelli è una figura chiamata in causa per accompagnare Sinner nelle sfide di natura mentale che dovrà affrontare da qui in avanti. Il 65enne toscano è senza dubbio la scelta ideale per consentire al numero 1 della classifica ATP di gestire nella maniera giusta il cambio nello staff e gli impegni sul campo.

Ceccarelli è noto per aver fondato Formula Medicine, un centro situato a Viareggio che ha come obiettivo proprio quello di fornire agli atleti una preparazione ottimale e a tutto tondo, ovvero sia fisica che mentale. Tra i tanti sportivi che il medico toscano ha seguito nel corso della sua carriera c’è anche il leggendario Ayrton Senna: i due si sono conosciuti tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90, dando così vita a un’importante e soddisfacente collaborazione.

Riccardo Ceccarelli ha poi curato la salute mentale di altri grandi piloti di F1, vale a dire il quattro volte campione del mondo Max Verstappen e il due volte iridato Fernando Alonso.