Polonara, messaggio da brividi: scendono le lacrime

Il messaggio di Achille Polonara ha fatto venire i brividi a tutti i tifosi: lo sta facendo davvero, quante lacrime.

Tutto il mondo dello sport si è stretto intorno ad Achille Polonara. Il numero 33 della Virtus Bologna ha dovuto saltare la finale scudetto che ha visto le V nere trionfare contro il Brescia: le indagini mediche specialistiche hanno fatto emergere una leucemia mieloide, come comunicato dallo stesso club bolognese.

Polonara, che già nel 2023 è stato costretto a fermarsi per rimuovere una neoplasia testicolare, si ritrova ora ad affrontare un’altra dura battaglia. In quell’occasione il 33enne marchigiano riuscì a tornare in campo meno di due mesi dopo l’intervento chirurgico, disputando con l’Italia il torneo di qualificazione olimpica per Parigi 2024.

L’ala grande della Virtus Bologna ha cominciato subito le terapie presso l’Ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna ma ora è arrivato il momento di iniziare un nuovo percorso. Nelle sue storie Instagram il cestista ha infatti svelato a tutti i suoi fan quale sarà il luogo dove proseguirà le cure per combattere la leucemia mieloide.

Polonara da brividi: la storia commuove tutti

Nello scatto si può vedere Polonara assieme a sua moglie, Erika Bufano: i due si trovano su un aereo privato e indossano entrambi la mascherina. Il volo è in direzione Spagna, come si può capire dalla bandierina della nazione iberica postata come prima immagine. Il giocatore e la sua famiglia sono infatti diretti a Valencia, dove Polonara verrà sottoposto a terapie specifiche per combattere il male.

Polonara conosce bene la Spagna: dal 2019 al 2021 è stato infatti in forze al Baskonia, con cui è riuscito a vincere un campionato spagnolo nella stagione 2019/2020. Nella storia Instagram il virtussino ha scritto “La mia vita sempre con me“, taggando sua moglie Erika con cui è sposato dal 2019. I due hanno una figlia di 4 anni e mezzo, Vitoria: un nome scelto proprio per omaggiare la città basca dove aveva vinto il titolo.

Anche l’equipe medica bolognese che lo stava seguendo ha dato l’ok per il trasferimento a Valencia, dove si trova una cura più adatta per la leucemia che ha colpito Polonara. Al cestista 33enne è stato ovviamente dedicato lo scudetto della Virtus Bologna e poi anche la splendida medaglia di bronzo vinta dalla Nazionale di basket femminile agli Europei. “Una grande gioia e una medaglia che mettiamo al collo di Achille Polonara – le parole del presidente della FIP, Gianni Petrucci – che sta combattendo una battaglia importante“.