Sinner ammette tutto, non può farne a meno: “Ne ho bisogno”

Jannik Sinner fa sempre parlare di sé, e anche questa volta non è stato affatto da meno, ecco per quale motivo in particolare.

Jannik Sinner è un giocatore straordinario, uno di quelli assolutamente in grado non soltanto di emozionare, ma anche di sorprendere grazie alle sue straordinarie doti atletiche e alle qualità tecniche che lo contraddistinguono. Non per niente è il numero uno al mondo della classifica ATP, e nonostante lo stato di grazia attuale di Carlos Alcaraz, vuole continuare a darsi da fare per vincere e convincere.

Anche a Wimbledon, uno dei tornei più prestigiosi in assoluto del circuito, l’altoatesino vorrà fare una bella figura e rovinare i piani del grande rivale spagnolo. Per farlo, però, si dovrà guardare le spalle anche da altri giocatori assolutamente di enorme talento: facciamo riferimento al veterano Novak Djokovic, e anche al talentuosissimo Jack Draper, molto più di un avversario per Jannik Sinner.

Sinner, l’ammissione è incredibile: i dettagli

Come riportato da Fanpage, Jannik Sinner ha parlato anche di Jack Draper, rivale e amico. Nonostante i molti impegni internazionali, il tennista altoatesino ha raccontato: “Co sentiamo nei momenti belli e in quelli difficili. Sei sempre in viaggio, giochi uno sport incredibilmente intenso, e non abbiamo molti amici. Quindi avere il sostegno di qualcuno che sta vivendo le stesse cose è davvero fondamentale”.

Sinner non si è fermato a queste belle parole che riguardano il suo rapporto con Draper, andando in effetti molto oltre e spiegando il suo rapporto distaccato con i social media. Ha spiegato che non è il tipo di persona che sta sui social per un’ora al giorno, visto che ci sono settimane in cui non ci entra proprio. L’unica app che usa – più o meno come tutti quanti – in maniera veramente notevole è WhatsApp, principalmente per stare insieme alle persone più care. Tutto il resto, per il tennista altoatesino, è a dir poco superfluo.

E poi è venuto fuori l’argomento dei social media, che fa sempre discutere tantissimo per i commenti offensivi che si ricevono fin troppo facilmente: “Non possiamo fermare tutto questo, perché è troppo grande e troppo difficile. Il mio consiglio è sempre quello di togliere il telefono. Ho le persone importanti su WhatsApp, ed è tutto ciò di cui ho bisogno”. Insomma, il tennista italiano è stato chiaro, non vuole assolutamente perdere tempo dietro a profili di utenti che non hanno niente di meglio da fare che mancare di rispetto ad altre persone.