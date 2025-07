Leclerc, annuncio sconcertante: ride solo Sinner

Charles Leclerc e Jannik Sinner uniti da un annuncio sconcertante: soltanto il tennista italiano se la ride

Uno è impegnato a Wimbledon, l’altro domenica sarà di scena a Silverstone: Jannik Sinner e Charles Leclerc sono uniti dalla presenza in Inghilterra, oltre che da un talento così cristallino da essere visibile anche dai meno esperti. Tennis e Formula 1 si incrociano, con una distanza di appena 120 chilometri.

Quale migliore occasione per condividere qualche scambio di battuta (e no, la racchetta in questo caso non c’entra)? La Ferrari ha colto al volo l’occasione e ha fatto un sondaggio tra tutti i membri della scuderia, piloti compresi: da Leclerc ad Hamilton, passando per tecnici, meccanici ed ingegneri. A tutti è stata posta la stessa indiscreta domanda: chi vincerà il torneo di Wimbledon?

Non una domanda dalla risposta semplice anche se, complice magari la provenienza, in molti hanno voluto sbilanciarsi e tantissimi hanno dato la stessa risposta. Jannik Sinner è il grande favorito per la vittoria finale dello Slam londinese per la scuderia Ferrari. Il team ha pubblicato nei giorni scorsi un simpatico video nei quali molti uomini in rosso, compresi Sinner e Alcaraz, si sono sbilanciati sul torneo tennistico. Nel tabellone femminile, Hamilton ha votato Coco Gauff, clamorosamente eliminata però al primo turno, mentre gli altri hanno scelto l’italiana Jasmine Paolini.

Leclerc tifa Sinner: “Vince a Wimbledon”

Se Hamilton si è sbilanciato, senza successo, sul torneo femminile, a Leclerc è toccato dire la sua su quello maschile. “Mi piace molto Jannik, quindi… Vincerà Jannik, ci spero!”

Sperano anche i tifosi italiani, magari incrociando le dita pensando a come è finito (male) il pronostico di Hamilton. Ma come Leclerc, credono nel successo del numero 1 al mondo anche molti dei tecnici interpellati del sito. Per l’altoatesino è quasi un plebiscito, con Djokovic e Alcaraz che si spartiscono le briciole rimaste.

C’è grande fiducia dunque nella capacità di Sinner, indicato come il grande favorito per la vittoria finale. Alle sue spalle ecco Alcaraz e Djokovic che raccolgono lo stesso numero di preferenze, anche se molto staccati rispetto all’italiano. Andrà davvero così? Non resta che godersi lo spettacolo dell’erba londinese e sperare in un’altra finale epica con Sinner protagonista come al Roland Garros. Magari immaginando un finale diverso da quello di Parigi: una rivincita per la quale fa il tifo tutta Italia. Ferrari e Leclerc compresi.