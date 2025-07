“Licenziato Vasseur”: caos Ferrari, colpa di Verstappen

Frederic Vasseur potrebbe terminare presto la sua esperienza in Ferrari: la goccia che ha fatto traboccare il vaso è Verstappen, ecco perché.

La Ferrari in Austria ha ottenuto quello che al momento è il massimo risultato possibile. Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno infatti terminato il GP rispettivamente in terza e quarta posizione, dietro le due lanciatissime McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Il Mondiale Costruttori è ormai saldamente in mano alla scuderia di Woking e l’impressione è che anche il titolo piloti sia diventato un affare interno al team guidato al muretto da Andrea Stella.

Negli ultimi 4 Gran Premi la Rossa di Maranello è riuscita a salire tre volte sul podio, in tutti i casi con Charles Leclerc. L’impressione è che la SF-25 stia garantendo un rendimento migliore rispetto alla prima parte di stagione e l’auspicio è che i prossimi aggiornamenti possano assicurare alla vettura un’ulteriore crescita.

La stagione resta però inferiore alle aspettative: non si placano le critiche nei confronti del Team Principal del Cavallino rampante, Frederic Vasseur, che alcuni rumors danno anche per possibile partente a fine anno. Proprio in queste ore il 57enne francese è finito di nuovo al centro delle polemiche, tanto che c’è chi ha chiesto addirittura il suo licenziamento immediato.

Vasseur, addio Ferrari: lo ha fatto fuori Verstappen

Il nuovo attacco a Vasseur riguarda gli ultimi rumors su Max Verstappen. Con il ritiro nel Gran Premio d’Austria dopo la collisione con Andrea ‘Kimi’ Antonelli il pilota olandese vede allontanarsi la prospettiva di conquistare il quinto titolo iridato consecutivo ed eguagliare così il record di Mondiali vinti consecutivamente da Michael Schumacher.

Uno scenario che aumenta ancora di più la possibilità che Verstappen lasci la Red Bull a fine stagione nonostante un contratto che lo lega al team anglo-austriaco fino al 2028. L’ultima indiscrezione, circolata proprio nelle scorse ore, è davvero clamorosa: Verstappen avrebbe detto sì alla proposta di Toto Wolff ed è pronto a sedersi al volante della Mercedes già dal 2026.

Il Team Principal delle Frecce d’Argento è da tempo impegnato su questo fronte. Wolff ha contattato Verstappen già dopo aver ricevuto da Hamilton la comunicazione del suo passaggio alla Ferrari. Alla fine pare si sia arrivati a un accordo, anche se resta da convincere parte del board Mercedes. Il possibile sbarco di Verstappen in Mercedes ha scatenato diversi tifosi della Ferrari che avrebbero gradito almeno un tentativo da parte del team per portare il pilota olandese a Maranello. “Altro motivo per il quale va licenziato (ieri) Vasseur“, scrive un tifoso su X commentando l’ultim’ora di Sky Sport sulla trattativa tra Verstappen e la Mercedes.