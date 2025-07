Il calciatore del Liverpool Diogo Jota muore in un incidente stradale

Diogo Jota, 28enne calciatore portoghese del Liverpool, è morto questa mattina presto in un incidente stradale nella provincia di Zamora, come riportato da Marca. L’incidente è avvenuto al chilometro 65 della A-52, all’altezza del comune di Palacios de Sanabria. Il calciatore dei Reds viaggiava con il fratello André con l’autovettura che dopo essere uscita di strada avrebbe preso fuoco. Secondo i testimoni, si legge sul quotidiano spagnolo, che hanno allertato il 112, l’auto è stata avvolta dalle fiamme, che si sono propagate anche alla vegetazione vicina.

Diogo Jota: chi era l’attaccante del Liverpool e della Nazionale Portoghese

Calciatore portoghese, attaccante del Liverpool e della nazionale, ha vinto l’ultima UEFA Nations League in finale contro la Spagna e la Premier League con i Reds: cresciuto nel Paços de Ferreira, viene acquistato dall’Atletico Madrid che lo gira in prestito al Porto… per poi sbocciare definitivamente al Wolverhampton sotto la gestione di Nuno Espirito Santo contribuendo alla promozione dei Lupi con 17 reti in 44 partite in massima serie. Si conferma anche in Premier e diventa il primo calciatore a segnare tre gol in una partita di campionato con i Wolves.

Si trasferisce al Liverpool per circa 50 milioni di euro e in cinque stagioni conquista oltre al titolo vinto lo scorso maggio, due coppe di lega e una coppa d’Inghilterra: con i Reds ha totalizzato 182 presenze, impreziosite da 65 gol e 26 assist con il classe ’96 in scadenza di contratto con il club inglese il prossimo 30 giugno 2027.