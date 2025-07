Ultim’ora, Sinner fuori da Wimbledon: una batosta!

Si interrompe la corsa di Jannik Sinner a Wimbledon: la sentenza è una vera mazzata, i tifosi sono distrutti.

Jannik Sinner ha superato agevolmente il primo turno del torneo di Wimbledon. Il numero 1 al mondo ha sconfitto in tre set Luca Nardi e almeno per ora ha sgombrato il campo dai dubbi sulle sue condizioni. I giorni di riposo hanno fatto senz’altro bene al campione italiano, approdato ai Championships rigenerato sia fisicamente che mentalmente.

Sinner affronterà oggi l’australiano Aleksandar Vukic, che nel primo turno ha battuto il taiwanese Tseng. Vukic, numero 93 al mondo, parte ovviamente molto sfavorito ma le prime gare di Wimbledon 2025 hanno dimostrato che nessun esito è scontato: basti pensare che Zverev, Medvedev, Musetti, Rune e Tsitsipas sono già fuori, mentre Taylor Fritz ha tremato dopo essere andato sotto 0-2 contro Mpteshi Perricard.

Sinner sa bene che ogni gara nasconde delle insidie e per questo scenderà in campo con la concentrazione al massimo. Il suo obiettivo è noto: Jannik vuole riscattare la finale persa contro Alcaraz al Roland Garros arrivando dove finora non è mai riuscito a spingersi nel torneo di Wimbledon. Il campione italiano sogna infatti di giocare la sua prima finale sul mitico Centrale. Tuttavia c’è qualcuno che si è detto convinto che l’ultimo atto dei Championships non vedrà protagonista il numero 1 al mondo.

Wimbledon, Sinner out: l’ultim’ora è una batosta

Andy Roddick ha parlato di Wimbledon 2025 nel corso del suo podcast Served. L’ex tennista americano, tre volte finalista a Wimbledon (sconfitto in tutti e tre i casi da Roger Federer), crede che il principale favorito alla vittoria sull’erba di Londra sia Carlos Alcaraz. “L’ho scelto al Roland Garros, lo scelgo anche qui“, ha detto Roddick. Ma chi uscirebbe sconfitto contro lo spagnolo?

Secondo il vincitore degli US Open 2003 non sarà Jannik Sinner a contendere il trofeo ad Alcaraz sul Centrale di Wimbledon. Roddick, infatti, crede che il cammino del campione azzurro si interromperà in semifinale. Per l’ex tennista statunitense sarà Novak Djokovic a battere Sinner: il serbo, sempre stando alle previsioni di A-Rod, finirà poi ko contro il 22enne di Murcia.

“Se Alcaraz dovesse farcela ancora – ha poi aggiunto Roddick nel suo podcast – metterebbe un altro mattone nella sua leggenda personale. Sta già entrando nella storia, e forse non ce ne rendiamo abbastanza conto in tempo reale“.