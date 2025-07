ESCLUSIVA SI – Longari: “Roma, Gasperini preme per Wesley. Barcellona, priorità Luis Diaz”

Ultimi aggiornamenti di mercato, dall’Italia e dall’estero. Come riportato in esclusiva da Gianluigi Longari, Gian Piero Gasperini spinge con la dirigenza della Roma per portare avanti la pista Wesley ed arrivare il prima possibile ad una definizione. Nuovo affondo da parte dei giallorossi con il Flamengo atteso entro la fine della settimana.

Come anticipato invece qualche giorno fa, il Barcellona ha sempre Luis Diaz come priorità per il proprio mercato, a maggior ragione dopo il rinnovo di Nico Williams.