Musetti-Sinner, gelo totale: la rivelazione fa scalpore

E’ calato il gelo tra Lorenzo Musetti e Jannik Sinner: l’ultima rivelazione ha lasciato tutti senza parole, nessuno lo immaginava.

Moltissimi appassionati italiani di tennis speravano di assistere a una super sfida tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti a Wimbledon 2025. In tanti ci avevano sperato già agli Internazionali d’Italia e poi al Roland Garros: in entrambi i casi la corsa del tennista di Carrara si è fermata in semifinale contro Carlos Alcaraz, mentre il numero 1 al mondo ha raggiunto le due finali alzando poi bandiera bianca proprio contro il 22enne di Murcia.

Purtroppo anche ai Championships l’appuntamento con la sfida Musetti-Sinner è ufficialmente saltato. Il semifinalista di Wimbledon 2024 non è arrivato a Londra nelle migliori condizioni a causa dell’infortunio agli adduttori che lo ha costretto al ritiro a Parigi. Nel match contro Basilashvili si è visto un Musetti in grossa difficoltà, ben lontano da quella forma fisica che nell’ultimo anno gli aveva permesso di realizzare grandi imprese.

Musetti e Sinner potrebbero avere occasione di sfidarsi in futuro: da qui alla fine della stagione i due giocheranno ancora tanti tornei, sia sull’erba che sul cemento. I due tennisti azzurri sono poi chiamati a difendere la Coppa Davis conquistata nelle ultime due edizioni: su questo aspetto, però, sono emersi dei dubbi che fanno preoccupare non poco i tifosi italiani.

Musetti-Sinner, cala il gelo: il retroscena spiazza tutti

Dario Puppo, giornalista e telecronista di Eurosport oltre che conduttore di TennisMania (il programma in onda sul canale YouTube di OA Sport), ha fatto capire che Jannik Sinner potrebbe non fare parte della Nazionale azzurra in Coppa Davis. A detta di Puppo, infatti, il numero 1 al mondo si concentrerà sul Masters 1000 di Bercy e poi sulle ATP Finals.

L’auspicio di tutti è che la previsione di Puppo si riveli sbagliata e che quindi Sinner sarà presente alle Finals in programma dal 18 al 23 novembre all’Unipol Arena di Bologna. Assieme a Jannik ci sarà ovviamente anche Lorenzo Musetti per andare a caccia del terzo trionfo consecutivo.

I due azzurri dovrebbero giocare il doppio, anche se Dario Puppo fa emergere un retroscena che lascia senza parole tutti i tifosi azzurri: “Loro due non si pigliano tanto, al di là delle dichiarazioni che fanno”. Una rivelazione clamorosa sul rapporto tra i due atleti, che a detto del giornalista di Eurosport sarebbe tutt’altro che buono.