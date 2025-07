Niente da fare per Martin: sconvolta la MotoGP

Jorge Martin, fino ad ora, a causa dei vari infortuni è stato costretto a rimanere a casa: e adesso c’è un’altra brutta notizia.

Infortuni, possiible rottura del contratto e tanta assenza dalla pista. La stagione 2025 di Jorge Martin, che sarebbe dovuta essere quella della difesa del titolo mondiale, si è trasformata velocemente in un incubo difficile anche soltantod a immaginare.

Per quanto l’Aprilia stia disputando davvero un sacco di ottime gare con Marco Bezzecchi, basti pensare alla vittoria a Silverstone e al podio di Assen, la situazione legata a Martin non lascia serena la scuderia di Noale, che in ogni caso dovrà prima o poi pensare al suo ritorno in pista (al di là delle minacce di possibile epilogo in tribunale fra le parti).

Anche se, pure per quanto riguarda questo argomento in particolare, sembra che non ci siano affatto buone notizie: cosa aspettarsi, quindi, dal futuro e attesissimo ritorno di Jorge Martin in sella all’Aprilia.

MotoGP, ritorno Martin: quando lo rivedremo

Dal punto di vista fisico, Jorge Martin sta lavorando molto bene e migliora ogni giorno di più. A precisarlo ci ha pensato l’Aprilia attraverso un comunicato ufficiale. Non è ancora chiaro quando potrà fare ritorno in pista, tuttavia ciò che sembra assolutamente lampante è che salterà il Gran Premio di Germania al Sanchsenring, quindi il fine settimana che ha inizio il 13 luglio 2025. Dopodiché, verrà valutato un nuovo controllo medico, e poi verrà decidere se sarà possibile partecipare a un test privato.

Per il 20 luglio, però, potrebbe avere il via libera e correre tranquillamente a Brno in Repubblica Ceca. Nel comunicato Aprilia si evince che Martin sta portando avanti un buon progresso clinico, con mobilità praticamente completa dell’arco di movimento. La consolidazione non è al 100%, il processo però è positivo nonostante la riparazione non sia completa. Per una guarigione completa, però, si presume che siano ancora necessarie due settimane. Gli accertamenti sono stati svolti all’Ospedale Universitario Dexeus di Barcellona: “E’ in programma un esame privato all’inizio di settimana prossima per un nuovo controllo. Dopo questo esame medico, verrà presa una decisione sul test privato in pista. Si esclude la partecipazione al GP di Germania”.

Mancano comunque poche settimane all’attesissimo rientro di quello che è probabilmente il pilota più chiacchierato del momento, soprattutto se consideriamo il fatto che la questione contratto è più complicata e ambigua che mai. Prima di capire cosa effettivamente succederà, però, ci sarà un bel po’ di tempo da aspettare.