Sinner pazzo d’amore: a Wimbledon una tifosa speciale

Jannik Sinner è a Wimbledon per giocarsi le sue carte ed entrare ulteriormente nella storia, e con lui c’è una tifosa speciale.

Jannik Sinner, a Wimbledon, vuole tornare finalmente a fare grande differenza su tutti quanti. Dopo aver superato la batosta del Roland Garros, perso in rimonta contro Carlos Alcaraz in finale, il tennista altoatesino intende seriamente rifarsi e riscattarsi sul manto erbato inglese, e per farcela avrà bisogno delle migliori prestazioni possibili da se stesso e dalla sua racchetta.

In ogni caso, si parla di lui nelle ultime ore anche per un’altra ragione che sicuramente incuriosisce tifosi, appassionati e addetti ai lavori.

Riguarda la presenza di una tifosa molto speciale al torneo britannico, che non è affatto passata inosservata. Specialmente in merito al legame potenziale che potrebbe avere con Jannik Sinner, ovviamente al centor dell’attenzione del mondo intero in questo preciso momento storico.

Sinner, tempesta d’amore a Wimbledon: chi c’è sugli spalti

Jannik Sinner è impegnato a Wimbledon, e sugli spalti c’è una tifosa speciale ad osservarlo. Parliamo di Laila Hasanovic, modella danese ex fidanzata di Mick Schumacher che era stata vista pure al Roland Garros nella finale disputata fra Sinner e Alcaraz. Adesso è stata notata invece a Wimbledon. Parliamo della stessa modella con cui il tennista italiano è stato fotografato un po’ di tempo fa in quella che fu una breve trasferta a Copenaghen.

A livello ufficiale, lui si trovava lì per questioni lavorative. Chiaramente le chiacchiere non le ha portate via il vento e questa situazione non è di certo finita nel dimenticatoio, e in un certo senso ad alimentarle ci ha pensato la stessa Hasanovic. Nelle sue storie Instagram, ha mostrato il suo arrivo a Londra per assistere all’iconico torneo britannico. Non era da sola, comunque, essendo anche in comapgnia di altre tre modelle. A quanto pare, si trova in Inghilterra per questioni lavorative, e infatti le sue foto sono state ripubblicate sui social anche da un brand di moda sportiva.

Come detto, ricordiamo che è stata avvistata insieme a Sinner a Copenaghen, dove è nata, ma anche in quella specifica occasione si parlava di lavoro per entrambe le parti. In seguito è stata avvistata a Montecarlo, per il torneo di tennis, al Roland Garros e adesso a Wimbledon. Potrebbe essere semplicemente appassionata di uno sport di caratura mondiale, molto avvincente. In ogni caso, il numero uno al mondo ha sempre smentito, concentrandosi unilateralmente sulla sua vita professionale.