Svolta Red Bull, Verstappen e Antonelli nel 2026

Verstappen potrebbe fare coppia con Antonelli nel 2026: il pilota olandese è vicino all’accordo con la Mercedes, effetto domino in F1.

L’indiscrezione lanciata da Sky Sport ha ribaltato completamente lo scenario in Formula 1. Max Verstappen è infatti in trattativa con la Mercedes e le parti sarebbero ormai molto vicine a un accordo. Il Team Principal delle Frecce d’Argento, Toto Wolff, è da tempo in pressing sul pilota olandese per convincerlo ad accettare questa nuova sfida.

Wolff, infatti, avrebbe voluto subito Verstappen come successore di Lewis Hamilton dopo che il pilota britannico ha deciso di proseguire la propria carriera in Ferrari dopo tanti anni ricchi di successi con la Mercedes. Un’impresa che ora il 53enne viennese sembra davvero sul punto di realizzare.

Il 4 volte campione del mondo ha un contratto con la Red Bull fino al 2028 ma ormai non sembra esserci più lo stesso feeling tra Max e il team anglo-austriaco. Le clausola presenti nell’accordo dovrebbero consentirgli di approdare in Mercedes già nel 2026: ma chi prenderebbe il suo posto? Sia George Russell che Andrea ‘Kimi’ Antonelli vedranno scadere il loro contratto con la scuderia di Brackley alla fine di questa stagione.

Bomba Verstappen: lascia la Red Bull, cambia tutto in F1

Tuttavia il giovane talento italiano ha una clausola che gli consente di prolungare l’accordo con la Mercedes. Ecco perché tutto lascia pensare che in caso di arrivo di Verstappen a lasciare il volante sarebbe proprio il pilota inglese. A quel punto potrebbe scatenarsi un effetto domino in F1: Russell potrebbe infatti andare a occupare il sedile della Red Bull lasciato vuoto da Verstappen, ma non sono da escludere altri scenari molto stuzzicanti.

Christian Horner potrebbe anche provare a strappare Charles Leclerc alla Ferrari. Il pilota monegasco vuole lottare per il titolo con una vettura davvero competitiva: in caso di corteggiamento da parte della Red Bull prenderebbe in seria considerazione un addio alla Rossa.

Con Leclerc nella scuderia di Milton Keynes la Ferrari potrebbe rimediare proprio con George Russell, un pilota che piace molto ai tifosi del Cavallino rampante; l’alternativa è Oliver Bearman, talento che ha esordito in un Gran Premio di F1 proprio con la Ferrari ed è ora attivo con la Haas. Non è finita qui: bisogna infatti tenere conto delle ambizioni della Aston Martin di Newey e anche dello sbarco in Formula 1 della Cadillac, che non ha ancora scelto i due piloti per la prossima stagione.