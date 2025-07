Jonathan David è atterrato a Malpensa, pronto a iniziare la sua avventura in Serie A. L’attaccante canadese è arrivato in Italia nelle prossime ore si sposterà alla Continassa, dove visiterà per la prima volta quello che diventerà il suo centro sportivo, per poi infine spostarsi al JMedical, a ridosso dello Stadium, dove sosterrà le visite mediche di rito, prima della successiva firma sul contratto con la Juventus.

