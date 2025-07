“Bollito”: Bagnaia-Ducati, si è superato il limite

Pecco Bagnaia sta vivendo un momento difficile in Ducati: le ultime dichiarazioni hanno colto di sorpresa tutti i tifosi.

Marc Marquez vola sempre di più e aumenta il divario dai suoi inseguitori. La caduta di Alex Marquez in Olanda ha permesso a suo fratello di portarsi a +68: un vantaggio incrementato anche nei confronti di Pecco Bagnaia, ormai a 126 punti dal campionissimo spagnolo. Il Mondiale 2025 di MotoGP si sta rivelando molto complicato per il pilota torinese, che finora ha tagliato il traguardo al primo posto solo nel GP di Austin.

Dopo aver ceduto la corona lo scorso anno a Jorge Martin, il due volte iridato (2022 e 2023) sembra ormai rassegnato a veder trionfare il suo compagno di squadra. Bagnaia tenterà il tutto per tutto nelle prossime gare, anche se a 12 weekend dalla fine è difficile immaginare un calo di Marc Marquez, lanciatissimo verso il suo nono titolo iridato.

Tuttavia, nonostante un campionato che non sta regalando grandi soddisfazioni a Bagnaia, c’è anche chi prende le difese di Pecco, ne esalta il talento e pensa che sia ancora in grado di fare grandi cose. Loris Capirossi, tre volte campione del mondo (due in 125 e una in 250), è intervenuto a margine del ProDay organizzato a Misano da Vmoto per parlare anche dell’attuale corsa al titolo in MotoGP.

Bagnaia, l’ex pilota lo difende: parole molto chiare

“Voglio spezzare una lancia a favore di Pecco – le parole di Capirossi nell’intervista rilasciata al sito GPOne.com – Nessuno mette in dubbio il talento di Marc: è un pilota fortissimo, lo ha dimostrato negli anni e non per niente è un otto volte campione del mondo. Pecco sta ancora faticando ma penso sia assolutamente sbagliato mettere in dubbio il suo talento“.

Capirossi ha poi ricordato che Bagnaia ha vinto delle gare mettendo in pista tutta la sua voglia di lottare: l’ex pilota ha tenuto a sottolineare come Pecco sia molto intelligente e sappia lavorare molto bene con la squadra senza abbattersi. “Deve continuare a lavorare – ha detto Capirex a GPOne.com – a credere in sé stesso e riuscirà a ritornare quello che è“.

Capirossi ha fatto un paragone con quanto gli è accaduto poco meno di vent’anni fa: nel 2006 si giocò il Mondiale in MotoGP, mentre l’anno successivo fece grande fatica con la moto nuova mentre Casey Stoner vinceva il titolo. “Non è che io da un anno all’altro ero bollito – precisa Capirossi – Non ho trovato il feeling con la moto“.