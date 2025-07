Mondiale per Club, il PSG è in semifinale: Bayern Monaco battuto 2-0

Il PSG batte 2-0 il Bayern Monaco e così facendo accede alle semifinali del Mondiale per Club. In una gara abbastanza equilibrata, condizionata dal brutto infortunio subito da Jamal Musiala a fine primo tempo, la formazione transalpina ha la meglio nella ripresa. La sblocca Desiré Doué al 78′, che finalizza al meglio un assist di Joao Neves. All’82’ il PSG resta anche in 10 a causa dell’espulsione di William Pacho, espulsione al 92′ anche per Lucas Hernandez ma la formazione bavarese non riesce ad agguantare il pari utile al raggiungimento dei tempi supplementari anzi, i francesi raddoppiano a tempo scaduto con Ousmane Dembelé. Il PSG vince 2-0 e va in semifinale: incontrerà la vincente di Real Madrid-Borussia Dortmund.