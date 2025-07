Real Madrid, Xabi Alonso: “Ecco come sta Mbappé. Sulla costruzione della squadra…”

L’allenatore del Real Madrid Xabi Alonso ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di stasera contro il Borussia Dortmund, valida per i quarti di finale del Mondiale per Club. Riprendiamo le sue parole da fichajes.com.

Le dichiarazioni di Xabi Alonso

“Mbappé sta meglio, si è allenato bene in questi tre giorni. Lui e Gonzalo Garcia posso giocare anche insieme, dipende dal momento e dalle esigenze; ​​si completano a vicenda. Se la situazione lo richiede, non lo escludo affatto”.

“Per la difesa a tre penso che Tchouaméni possa essere un ibrido, a seconda delle esigenze. Questa ricchezza di opzioni ci offre più possibilità. L’avevo osservato a lungo, ma alla fine i calciatori bisogna conoscerli. Ha la capacità di adattarsi, è molto intelligente quando si tratta di capire i concetti. La sua posizione è molto importante per me, così possiamo essere forti in mezzo al campo”.

Gli attaccanti? Conto su tutti. Endrick è in fase di ripresa, contiamo su di lui. Non stiamo pianificando la costruzione della squadra, ma piuttosto cerchiamo la prestazione immediata. Prenderemo decisioni più avanti con lui. Sul tema infortuni la squadra sarà la stessa. Camavinga sta meglio, ma è presto. Militao e Carvajal si stanno allenando”.

Mondiale per Club, Fluminense-Al Hilal 2-1: Inzaghi a casa

Cade 2-1 sotto i colpi del Fluminense l’Al Hilal di Simone Inzaghi e abbandona così il Mondiale per Club. Brasiliani avanti al 40′ con Martinelli che riceve a centro area, si gira e calcia all’incrocio stappando la gara. Pronti via e al 6′ della ripresa arriva il pari di Marcos Leonardo che raccoglie il colpo di testa di Koulibaly su sviluppi di corner e da breve distanza supera Fabio per l’1-1. Al 70′ è poi Hercules a fare 2-1 con il centrocampista che controlla al limite uno spiovente entra in area e incrocia superando Bounou regalando così al Flu l’accesso alla semifinale del Mondiale per Club dove incontrerà o il Chelsea o il Palmeiras.