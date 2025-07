Bayern, Musiala out 4/5 mesi. Eberl: “Uno shock”

Una domenica da dimenticare per il Bayern Monaco, travolto da una doppia batosta in occasione dei quarti di finale del Mondiale per Club. Oltre alla sconfitta per 2-0 subita dal Paris Saint-Germain, che ha sancito l’eliminazione dal torneo, i bavaresi devono ora fare i conti con un infortunio pesantissimo: quello di Jamal Musiala.

Il giovane talento tedesco si è fatto male in modo serio durante un’azione di gioco che lo ha visto scontrarsi fortuitamente con il portiere del PSG, Gianluigi Donnarumma. Costretto a lasciare il campo alla fine del primo tempo, le sue condizioni si sono subito rivelate preoccupanti.

Il comunicato del Bayern su Musiala

“Jamal Musiala ha subito un grave infortunio durante la partita dei quarti di finale della Coppa del Mondo per Club tra l’FC Bayern Monaco e il Paris St. Germain negli Stati Uniti ed è stato sostituito a metà tempo. Gli esami medici dei campioni di Germania hanno rivelato che l’attaccante ha riportato la frattura del perone a seguito di una lussazione della caviglia. Il ventiduenne è volato da Orlando a Monaco domenica mattina e verrà operato a breve”.

Le parole del DS Eberl

Una diagnosi che lascia poco spazio all’ottimismo. Musiala dovrà rimanere lontano dai campi per quattro o cinque mesi, un’assenza pesante sia sul piano tecnico che umano. Lo ha sottolineato anche Max Eberl, direttore sportivo del Bayern Monaco, attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale del club: “Questo grave infortunio e la lunga assenza rappresentano un vero shock per Jamal e per tutti noi. È un duro colpo per il Bayern Monaco. Tutti sanno quanto sia importante Jamal per il nostro gioco e che ruolo centrale ricopra nella nostra squadra. Inoltre, dal punto di vista umano è una situazione estremamente amara: Jamal era appena rientrato da un infortunio e ora dovrà fermarsi di nuovo a lungo. Avrà da parte nostra tutto il supporto possibile. Saremo al suo fianco e lo seguiremo passo dopo passo. Non vediamo l’ora di rivederlo in campo”, ha dichiarato Eberl.