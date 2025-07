ESCLUSIVA SI Pedullà: “Ndoye-Napoli, accordo blindato sull’ingaggio. Cosa manca ora”

Se per Noa Lang il Napoli è alle fasi conclusive con lo scambio di documenti in atto, non tramonta la pista che porta a Dan Ndoye che potrebbe arrivare in azzurro assieme al compagno di squadra Sam Beukema.

Ecco quanto riporta Alfredo Pedullà in merito: “Il Napoli si prepara a formalizzare gli acquisti di Noa Lang e Beukema, ma non molla certo Dan Ndoye. Dalla nostra prima esclusiva del 3 giugno (prima scelta di Conte), i contatti sono stati costanti, senza soluzione di continuità. Una cosa va chiarita: a noi risulta che gli accordi sull’ingaggio siano stati raggiunti, ne abbiamo parlato lo scorso 18 giugno, contratto pluriennale da 2,8-3 milioni a stagione più bonus. Cosa manca ora? Che Napoli e Bologna trovino un punto di incontro sulla valutazione del cartellini, per gli emiliani sono circa 40 milioni tutto compreso, per il Napoli oggi 30-32 più 2-3 di bonus. Ndoye ha detto no ad almeno altre due proposte per aspettare gli azzurri, previsti nuovi approfondimenti in modo arrivare alle intese definitive”.