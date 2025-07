Giallo Jacobs, scoppia il caso infortunio: che mazzata

L’infortunio di Marcell Jacobs è talmente misterioso da far scoppiare un vero e proprio caso: cosa sta succedendo al campione olimpico.

Il 2025, almeno finora, è un anno da incubo per Marcell Jacobs. Il velocista azzurro non ha quasi mai gareggiato a causa di una serie di problemi fisici che lo tormentano ormai da mesi. Jacobs aveva dovuto rinunciare allo Sprint Festival di Roma allo Stadio dei Marmi e anche alla Coppa Europa di Madrid: lo scorso 17 giugno si era finalmente riaffacciato in pista a Turku, in Finlandia, per i Paavo Nurmi Games, mostrando però grosse difficoltà e chiudendo con tempi molto alti.

Ora è arrivata un’altra brutta notizia: Jacobs ha infatti saltato anche il Meeting Stanislas che si è tenuto venerdì 4 luglio a Nancy, una gara valida come prova Silver del Continental Tour 2025. In realtà il suo forfait era già trapelato qualche giorno prima dell’evento sulle colonne del quotidiano francese L’Equipe, che aveva parlato di uno stiramento alla coscia sinistra che avrebbe certamente costretto Jacobs a non prendere parte all’appuntamento di Nancy.

Il Corriere dello Sport ha riportato le parole di Pascal Thiebaut, organizzatore del Meeting Stanislas che si è svolto nella cittadina francese. “Non vi nascondo che ho fatto fatica a dormire perché dopo aver lavorato a lungo all’accordo per avere Marcell Jacobs qui a Nancy, per noi la sua presenza era ormai scontata – ha detto Thiebaut – Tre giorni fa ho ricevuto dall’agente di Jacobs un bollettino medico in cui si parla di una lesione muscolare alla coscia sinistra“.

Scoppia il caso Jacobs: tifosi senza parole

Il presidente federale Stefano Mei ha aggiunto di aver provato a chiamare la medaglia d’oro a Tokyo 2021 ma di aver sempre trovato “il telefono staccato, forse perché usa un numero statunitense“. Al momento Jacobs si sta allenando a Desenzano per cercare di ritrovare la migliore condizione possibile.

Il velocista azzurro e il suo entourage fanno sapere che non ci sono problemi fisici rilevanti: persiste quindi il mistero sulla reale forma fisica dell’atleta. Il campione olimpico ha anche rifiutato di sottoporsi ai controlli sanitari al Centro dell’Acqua Acetosa a Roma e ha scelto di non fornire alcun dettaglio sul motivo che lo ha spinto a non scendere in pista a Nancy.

L’auspicio di tutti i tifosi italiani è che presto Jacobs possa tornare competitivo, recuperando quello smalto e quella brillantezza che lo hanno portato a compiere imprese straordinarie in pista.