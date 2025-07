Il Real Madrid domina e poi soffre, ma batte 3-2 il Dortmund: in semifinale affronterà il PSG

Il Real Madrid è l’ultima semifinalista del Mondiale per Club. La squadra di Xabi Alonso ha battuto il Borussia Dortmund 3-2 e nel penultimo atto del torneo affronterà così il Paris Saint-Germain. Ricordiamo che dall’altro lato del tabellone si affronteranno invece il Fluminense e il Chelsea.

In avvio di gara il Borussia Dortmund è subito pericoloso quando un colpo di testa di Brandt termina fuori. Successivamente, il Real Madrid ha preso il controllo del gioco. Al 10° minuto, Arda Guler ha servito un pallone a Gonzalo Garcia, che ha segnato il gol del vantaggio. Dieci minuti dopo, Fran Garcia ha raddoppiato il punteggio su assist di Alexander-Arnold. Il Real Madrid ha continuato a mettere sotto pressione i tedeschi, che non sono quasi mai riusciti a rendersi pericolosi. Il primo tempo si è concluso con il Real Madrid in vantaggio per 2-0.

All’inizio del secondo tempo, il tecnico del Borussia Dortmund, Kovac, ha provato a mischiare le carte effettuando tre sostituzioni, inserendo Beier, Yan Couto e Nmecha al posto di Adeyemi, Sule e Gross. Cambi che hanno dato nuova energia al Dortmund, che si è mostrato più determinato in attacco. Al 61° minuto, Beier ha avuto un’occasione, ma il suo tiro è stato parato da Courtois. Il Real Madrid ha gestito il suo vantaggio fino ai minuti di recupero, quando la partita ha preso una svolta inaspettata. Al 93° minuto, Beier ha segnato il gol che ha accorciato le distanze per il Dortmund. Un minuto dopo, Mbappé ha in rovesciata fa 3-1 per il Real Madrid. Negli istanti successivi, Guirassy ha trasformato un rigore per il Dortmund (con annessa espulsione di Huijsen). Infine, una parata di Courtois su Sabitzer ha evitato quello che sarebbe stato un rocambolesco pareggio. Il Real Madrid si è così assicurato la vittoria per 3-2 e affronterà il PSG in semifinale.