Inter, Bonny si racconta: “Facevo il centrocampista”. Il retroscena dell’ex agente

Ange-Yoan Bonny, il nuovo attaccante dell’Inter proveniente dal Parma, ha condiviso dettagli della sua vita personale con i canali ufficiali del club nerazzurro.

Bonny ha rivelato di aver praticato judo prima del calcio. A proposito del suo passato nel judo, ha dichiarato: “Ero iperattivo da piccolo e il judo non bastava a scaricarmi. Così mia mamma mi ha iscritto in una squadra di calcio quando avevo 5 o 6 anni. È stato un colpo di fulmine. Da quel momento non ho mai smesso”.

L’attaccante ha anche menzionato un cambiamento nella sua posizione in campo. Ha affermato: “Fino ai 16-17 anni giocavo a centrocampo. Poi mi hanno spostato in attacco… direi che è andata bene, visto com’è proseguita la mia carriera”.

Riguardo al suo gol più bello, Bonny ha scelto una rete della scorsa stagione: “Quello segnato a Monza il 15 marzo scorso. Era una sfida salvezza. All’84’, ho preso palla a centrocampo, ho superato due difensori e ho calciato a giro sul secondo palo. È finita 1-1, una rete bella e importante”.

Bonny all’Inter, il retroscena dell’ex agente

L’ex agente di Ange-Yoan Bonny, Yvan Le Mee, ha parlato del nuovo attaccante dell’Inter in una intervista rilasciata a FootMercato.net.

“Lo abbiamo proposto a tutti i club francesi” – ha rivelato – “Club di Ligue 1 e Ligue 2, nessuno aveva il coraggio di scommettere su di lui e nessuno voleva fare la fila per pagargli l’indennità di formazione… Un altro giocatore che doveva andare all’estero mentre lui voleva rimanere in Francia. Da quel momento in poi, abbiamo dovuto trovare il club giusto per farlo esplodere. Un club con le dimensioni giuste per progredire. Era il Parma, un club storico in Italia. A quel tempo, il Parma stava sviluppando la squadra più giovane d’Europa. Era una delle cinque squadre più giovani d’Europa all’epoca e il club militava in Serie B”.

Sul passaggio al Parma rivela un retroscena su Maresca, attuale allenatore del Chelsea,: “Quando lo avevo proposto al Parma, avevo contattato Javier Ribalta, che all’epoca era direttore sportivo. Del primo allenamento di Ange-Yoan con Enzo Maresca, Ribalta mi ricordò: “Maresca esce dall’allenamento e dice che se Bonny continua ad allenare a questo livello, abbiamo un fenomeno”.