Lecce, ecco Camarda. Domani le visite mediche

Il calciatore ๐—™๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐˜€๐—ฐ๐—ผ ๐—–๐—ฎ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฑ๐—ฎ รจ atterrato pochi minuti fa a Lecce. Domani l’attaccante classe 2008 in arrivo dal Milan si sottoporrร alle visite mediche presso il Centro Biolab di Cutrofiano e lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce. Si parla per lui di un arrivo in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Milan.

La speranza dei giallorossi รจ che Eusebio Di Francesco, da poco annunciato come nuovo allenatore del club salentino, possa valorizzare il suo talento come fatto in passato con tanti altri giovani che sotto la sua ala sono esplosi.