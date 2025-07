Milan, domani il via al ritiro. Fra i convocati di Allegri 2 esclusi per il mercato

Il Milan ha ufficialmente dato il via al suo ritiro estivo in vista della stagione calcistica 2025/2026. Dopo due giornate dedicate a test atletici e fisici, svolti presso il centro sportivo di Milanello, la squadra è pronta per iniziare la preparazione sul campo a partire da lunedì 7 luglio 2025.

Il raduno per i giocatori convocati è fissato per la serata di oggi, domenica 6 luglio 2025, a Milanello. Da domani, il gruppo inizierà le sessioni di allenamento volte a costruire la condizione fisica e tattica in vista degli impegni futuri.

La lista dei calciatori convocati per questa fase iniziale del ritiro presenta alcune assenze di rilievo. Nello specifico, non figurano tra i presenti Theo Hernandez e Ismael Bennacer, due elementi fondamentali nell’organico rossonero. Le ragioni delle loro assenze non sono state specificate nel comunicato ufficiale del club, il quale si è limitato a elencare i nomi dei giocatori che prenderanno parte agli allenamenti. Assente anche Santi Gimenez, ma per gli impegni con il Messico

L’elenco completo dei convocati per il ritiro sarà pubblicato e aggiornato sul sito ufficiale del Milan, fornendo dettagli sui giocatori che saranno a disposizione del tecnico per questa fase preliminare della stagione. Il focus sarà ora sulla preparazione fisica e sull’integrazione dei nuovi schemi di gioco in vista delle prime amichevoli e degli impegni ufficiali.

I CONVOCATI

Portieri: Maignan, Nava, Sportiello, Torriani

Difensori: Bartesaghi, E. Royal, Gabbia, Jiménez, Magni, Pavlović, Thiaw, Tomori

Centrocampisti: Bondo, Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Pobega, Ricci, Vos

Attaccanti: Chukwueze, Colombo, Leão, Liberali, Okafor, Pulisic, Saelemaekers