Milan, Gimenez chiaro: “Ho parlato con lo staff. L’idea è che…”

Santiago Gimenez si prepara a vivere uno dei momenti più importanti della sua stagione: questa notte, all’una ora italiana, scenderà in campo nella finale della Gold Cup 2025 con il suo Messico contro gli storici rivali degli Stati Uniti. Una sfida che assegnerà il titolo di campione del Nord e Centro America, in uno dei confronti più accesi del calcio internazionale. Gli USA, privi dei due compagni milanisti Christian Pulisic e Yunus Musah, cercheranno comunque di strappare la coppa al Messico, trascinato proprio da Gimenez.

Gimenez allontana le voci di mercato

L’attaccante del Milan, protagonista anche in rossonero nell’ultima stagione, ha parlato alla vigilia della partita in conferenza stampa, affrontando anche il tema del suo futuro. Nonostante le voci di mercato, Gimenez ha voluto rassicurare i tifosi rossoneri.

“A Milano mi sento a casa, sto vivendo un sogno, ringrazio Dio per darmi la possibilità di essere in una squadra così grande come il Milan. Credo che siano usciti molti rumor sul fatto che sarei potuto partire, ma io sto molto bene lì. Ho parlato con la dirigenza, con lo staff tecnico, e l’idea è che io resti. Cercherò di mostrare la mia versione migliore, perché non voglio sprecare un’opportunità come questa“, ha dichiarato con determinazione.

Parole che suonano come una promessa e che confermano la volontà del Bebote di affermarsi definitivamente anche in maglia rossonera.