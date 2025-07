MotoGP, classifica ribaltata: Bagnaia supera Marquez

La classifica generale della MotoGP quest’anno mostra Marc Marquez assoluto dominatore della classe regina.

La classifica generale della MotoGP mostra come Marc Marquez stia effettivamente dominando il mondiale su Alex Marquez (purtroppo infortunato) e Francesco Bagnaia, spesso in difficoltà nell’arco di questa stagione. Il compagno di squadra dell’otto volte campione del mondo pare non trovarsi neanche minimamente con la Desmosedici GP-25, dimostrando difficoltà che fino a questo momento non erano state affatto notate.

Non di certo prima del 2025, quando il tre volte iridato aveva mostrato di poter essere un campione veramente esemplare, unendo velocità e costanza in modo impeccabile. Purtroppo, però, le sue difficoltà di adattamento non sembra proprio che richiedano poco tempo per essere risolte: anche se in una particoalre statistica, è davanti a Marc Marquez.

MotoGP, la classifica in cui è davanti Bagnaia: qual è

Mancano ancora dodici Gran premi al termine della stagione 2025 di MotoGP, e sembra davvero difficile vedere un cambiamento in classifica generale al vertice della stessa. Per quanto riguarda la classifica delle cadute durante l’arco di questa stagione, guida il gruppo la Honda di Joan Mir. Ben tredici cadute per lui, mentre al secondo posto c’è la KTM di Brad Binder a 12 e Alex Marquez e Johann Zarco a 11. Ai Ogura è caduto in totale nove volte. Seguono, poi, appena dietro Marc Marquez, Fabio Quartararo, Fermin Aldeguer, Pedro Acosta e Marco Bezzecchi.

Bagnaia è caduto di meno, comunque, soltanto sei volte, per quanto gli sia accaduto in momenti decisamente chiave fra Sprint Race e gare domenicali. Anche questo ha contribuito a fargli perdere parecchio terreno in classifica generale. Pure Raul fernandez è caduto sei volte. Per quanto riguarda Enea Bastianini e Somkiat Chantra, invece, sono cinque le cadute. Miguel Oliveira ne ha subite soltanto due invece, anche se sono state decisive per costringerlo a saltare diverse gare a causa di infortuni. Fabio Di Giannantonio è caduto una sola volta, quindi si gode una “splendida” ultima posizione.

In questo caso, beh, possiamo dire che non è affatto male. Probabilmente qualsiasi team vorrebbe piloti capaci di cadere così poco e fornire comunque ottime prestazioni come quelle che l’italiano ex Gresini è stato capace di realizzare fino a questo momento. In uno sport come la MotoGP, le cadute sono all’ordine della sessione, tuttavia ci osno evidentemente piloti capaci die vitare di fare errori più o meno gravi. A partire da Bagnaia, che può essere soddisfatto di questa sua caratteristica, malgrado la difficile stagione che sta vivendo.