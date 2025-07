Schumacher, fan senza parole: addio a un pezzo di storia

I tantissimi fan di Michael Schumacher sono rimasti senza parole: un pezzo di storia vola via, l’addio fa davvero male.

Michael Schumacher è una vera e propria leggenda della Formula 1. Il campione tedesco, nel corso della sua carriera, ha conquistato la bellezza di sette titoli iridati: dopo i primi due con la Benetton il Kaiser ha compiuto un’impresa straordinaria riuscendo a vincere cinque Mondiali consecutivi con la Ferrari (dal 2000 al 2004), consentendo ai tantissimi tifosi della Rossa di vivere un’indimenticabile epoca d’oro. Ancora oggi, infatti, i cinque titoli consecutivi sono un record imbattuto.

I tifosi dell’ex pilota di Formula 1 sperano sempre di poter ricevere qualche buona notizia sulle sue condizioni di salute. Dal 29 dicembre 2013, ovvero dal giorno del terribile incidente sugli sci a Meribel (Francia) che ha completamente stravolto la sua vita, Schumacher non è più comparso in pubblico. L’ex ferrarista vive nella sua villa di Maiorca monitorato costantemente dai medici e assistito da sua moglie Corinna e dai figli Mick e Gina-Maria.

Proprio in queste ore è arrivata una notizia che ha lasciato senza parole i fan del Kaiser, ovvero la vendita di un pezzo di storia appartenuto proprio al grande Michael Schumacher. Si tratta della Honda CBR 1000RR SC59, colore ‘Rosso corsa’, pensata e realizzata appositamente per il 7 volte campione del mondo di F1.

Schumacher, l’addio è doloroso: se ne va un pezzo di storia

La CBR 1000RR SC59, nata nel 2010, era un mezzo amatissimo da Michael Schumacher, che si faceva spesso ritrarre in sella a questo bolide non omologato per la circolazione su strada. I dettagli elettronici sono super avanzati, all’altezza di una MotoGP: basti pensare alla centralina elettronica in grado di gestire il controllo di trazione, l’anti-impennata e anche il controllo di derapata.

La moto, che ha percorso in tutto 3.752 chilometri (tutti di Schumacher), verrà battuta all’asta da RM Sotheby’s tra il 23 e il 30 luglio. Il bolide sarà protagonista della rassegna ‘The Champions – Schumacher and F1 Legends’: ma quanto potrà arrivare a costare la splendida CBR 1000RR SC59? Molto probabilmente si arriverà a una cifra compresa tra i 25.000 e i 35.000 euro: una somma che ovviamente può spendere solo chi è davvero appassionato dei cimeli appartenuti al leggendario campione di Formula 1.

Nella stessa asta ci saranno poi tanti altri articoli legati a Schumacher, come ad esempio la tuta OMP del trionfo a Monaco 1996: alcuni di questi sono stimati fino a 40.000 euro.