Sinner e Alcaraz nei guai, tutta colpa di Djokovic: “Poche storie”

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono i due tennisti per eccellenza in questo momento, attenzione però ancora a Novak Djokovic.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono due fuoriclasse straordinari, che anche a inizio Wimbledon hanno dimostrato di poter fare davvero la differenza dal punto di vista dei risultati sportivi.

Una differenza enorme, visto e considerato il fatto che sono il numero uno e il numero due al mondo, e considerando anche che stiamo parlando di giocatori che puntano sempre più in alto e sempre più in grande. Attenzione, però, ai colpi di scena.

Non solo perché Wimbledon ci ha effettivamente insegnato che vincere il torneo inglese è una missione tutt’altro che semplice, ma anche perché va assolutamente tenuta in considerazione la presenza di Novak Djokovic all’interno dell’edizione 2025 dell’iconico evento britannico: ecco perché potrebbe davvero mettere i bastoni fra le ruote all’italiano e allo spagnolo.

Sinner e Alcaraz, quante difficoltà in vista: c’entra Djokovic

A Tennismania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale YouTube di OA Sport, grandi ospiti sono stati Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. Il primo dei due ha voluto parlare delle potenziali difficoltà alle quali potrebbe venire incontro Jannik Sinner prima della finale di Wimbledon: “In quel quarto di tabellone, l’unico che potrebbe creare dei problemi a Sinner è Dimitrov. Ho visto bene il bulgaro, e poteva vincere molto più facilmente contro Moutet, che attualmente è in forma”.

Ha continuato il suo modo di vedere le cose citando Novak Djokovic, che a suo modo di vedere potrebbe disputare davvero un torneo essenzialmente straordinario. Ha ricordato, infatti, che l’anno scorso era reduce da un’operazione al ginocchio, e si è presentato a Wimbledon arrivando in finale senza rischiare niente: “Quest’anno sta bene. Se nel 2024 da zoppo fa la finale, quest’anno diventa pericoloso per vincere, poche storie. Che vada a battere sia Sinner che Alcaraz però è complicato”.

Insomma, pare proprio che ci siano tutti gli ingredienti per vedere Djokovic all’opera insieme a Sinner e Alcaraz, e potrebbe succedere a un livello raramente visto negli ultimi tempi dall’atleta serbo che ha già battuto tutti i record possibili e immaginabili nel corso della sua carriera. Quello in cui molti sperano, comunque, è di vederlo in azione almeno un’altra volta a Wimbledon, come se gli anni non fossero mai passati. Verrà il momento in cui il tennis dovrà per forza di cose separarsi dalla leggenda in questione, ma per adesso smebra che sia possibile poterlo vedere divertirsi in mezzo al campo.