Cobolli commuove a Wimbledon: la richiesta è strappa lacrime

Flavio Cobolli è esploso a Wimbledon, centrando per la prima volta in carriera gli ottavi di finale in un torneo dello Slam, grazie a una prestazione da manuale contro Jakub Mensik: un secco 6‑2, 6‑4, 6‑2 che ha incantato il pubblico londinese.

Il toscano ha mostrato carattere e maturità, superando ogni fase del match senza sbavature, con una solidità mentale evidente in ogni scambio. Il percorso verso questo risultato premia anche i progres­si compiuti negli ultimi mesi: vincitore del torneo ATP 500 di Amburgo e attualmente intorno alla 24ª posizione nel ranking mondiale, Cobolli è diventato una delle promesse più concrete del tennis italiano. Il match vinto contro Mensik – numero 17 del mondo – testimonia la sua crescita: non solo nella tecnica, ma anche nella capacità di gestire la pressione da torneo Major.

Sul centrale di Court 12, Flavio ha messo in campo gambe, strategia e lucidità, annichilendo il talento ceco senza concedergli spazi. Tra accelerazioni vincenti e scelte tattiche sempre precise, ha dimostrato che quando “scende in campo con grandi motivazioni”, come ha detto lui stesso, può davvero fare la differenza. E ora, con gli ottavi in tasca, l’entusiasmo cresce: la sua voglia di vincere e la continuità dimostrata lo proiettano verso pagine ancor più importanti del torneo.

Cobolli chiama Bove: insieme agli ottavi

Oltre alla performance tecnica, ad emergere è stato anche il lato umano di Cobolli, che durante la conferenza ha lanciato un messaggio di affetto al suo grande amico Edoardo Bove. I due condividono un legame fraterno nato nei giovanili della Roma: un’amicizia solida, testimoniata nel momento più difficile, quando Bove aveva avuto un malore sul campo nel dicembre scorso con la maglia della Fiorentina. Mi ha assicurato che veniva qui, agli ottavi gli tocca… – ha detto il giovane tennista, ricordando l’amico con un sorriso carico di affetto e speranza. Questo gesto ha commosso molti e ha acceso i riflettori sul valore della vicinanza nei momenti di difficoltà.

Cobolli è stato uno dei primi a far visita a Bove quest’anno, dopo un lungo periodo di ansie, e ora appare ricambiata la promessa: la loro amicizia è un valore aggiunto al percorso del tennista. Il ruolo di Bove nella vita di Cobolli, e viceversa, va oltre l’amicizia sportiva: ha incarnato un sostegno morale fondamentale, capace di dare equilibrio nei momenti complicati. Il fatto che andrà a fargli visita a Wimbledon aggiunge un tocco di umanità a questa scalata sportiva, trasformando il successo in un momento condiviso. Ora, con la mente rivolta agli ottavi, Flavio Cobolli non porta con sé solo la forza del suo gioco, ma anche l’energia di un’amicizia autentica.