Esclusiva Si – Inter, il Cagliari insiste per Sebastiano Esposito

Sebastiano Esposito non resterà all’Inter, semplicemente perché ha un contratto in scadenza tra meno di un anno e si sente pronto per una nuova esperienza. Vi abbiamo anticipato tra passaggi interessanti per il suo futuro: la prima a muoversi è stata la Fiorentina, subito dopo un sondaggio del Parma, quindi quello del Cagliari. La novità è che il club di Giulini sta insistendo, ha parlato con l’Inter e vorrebbe entrare nel vivo di un’operazione che potrebbe costare circa 6 milioni più bonus. Adesso palla alla Fiorentina. Così riporta in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà.