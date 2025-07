Esclusiva SI – Napoli, Osimhen spinge per il Galatasaray

Siamo dentro la clausola da 75 milioni valevole per l’estero (scadenza 15 luglio) e abbiamo sempre raccontato che le carte in mano le avrebbe avute Osimhen e che sarebbe stato lui a prendere la decisione definitiva.

Osimhen, il Galatasaray c’è

Fin qui ha sempre detto no all’Al-Hilal, adesso ha aperto al Galatasaray pronto a corrispondergli il mega ingaggio in doppia cifra da 15 milioni a stagione (lo stesso che prevederebbe il contratto con il Napoli se scattasse il rinnovo fino al 2027 che non scatterà). La volontà di Osimhen ora passa attraverso la classica frase “pagare moneta, vedere cammello”. Il Napoli vuole tutti i 75 milioni, sapendo che dopo il 15 luglio potrebbe fare qualsiasi tipo di cifra. C’è una forbice di una ventina di milioni che va colmata, non escludiamo un piccolo sconto ma non di 20 milioni, passaggio fondamentale per chiudere l’operazione: pagata moneta (tutta la moneta) e vedere cammello… Le carte si rimescolerebbero soltanto se il Galatasaray non accontentasse il Napoli oppure se non si avvicinasse il più possibile a quota 75. Così in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà.