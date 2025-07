L’incredulità di Hamilton: succede solo in Ferrari

Lewis Hamilton è rimasto spiazzato quando ha visto cosa si fa in Ferrari: il 7 volte campione del mondo lo ha svelato pubblicamente.

Lewis Hamilton non sta di certo vivendo la stagione che si aspettava in Ferrari. Il 7 volte campione del mondo era sbarcato a Maranello suscitando un certo entusiasmo nei tantissimi tifosi del Cavallino rampante. In molti erano infatti certi che dopo l’ottima seconda parte della scorsa stagione la Ferrari potesse davvero fare il salto di qualità con il 40enne di Stevenage.

Il Mondiale 2025 di F1 sta raccontando finora una realtà molto diversa, con la McLaren dominante su quasi tutti i circuiti e la Ferrari costretta a rincorrere. Hamilton, vincitore solo della Gara Sprint in Cina, ha evidentemente bisogno di un po’ di tempo per entrare in connessione con tutto ciò che riguarda la scuderia di Maranello.

Proprio in occasione dello scorso weekend a Silverstone l’ex pilota della Mercedes ha raccontato agli inglesi cosa lo ha maggiormente stupito in questo suo primo periodo con il Cavallino rampante. Intervenuto come ospite in un evento promozionale a Londra, organizzato dallo sponsor Peroni Nastro Azzurro 0.0%, Hamilton non si è soffermato sulla SF-25 e sugli aspetti tecnici, bensì sulla cultura che ha trovato nel team Ferrari.

Hamilton incredulo: lo ha visto fare solo in Ferrari

“Gli italiani? Oh mio Dio. C’è letteralmente un momento programmato nella giornata, il pranzo, che non possono mai, mai saltare“, ha detto Hamilton, suscitando anche l’ilarità dei presenti. Un cambiamento radicale rispetto a ciò che ha vissuto per anni con McLaren e Mercedes: “Gli inglesi adoravano il curry, la mia squadra britannica lo portava sempre con sé, quindi la domenica mattina quando arrivavano in pista puzzavano letteralmente. Nella nostra sala macchine c’era sempre puzza di aglio“.

Hamilton ha poi raccontato un episodio molto simpatico che gli è già capitato più volte da quando è in Ferrari. “A volte vado dai miei meccanici e mi chiedo: dove sono tutti? Sono a pranzo – afferma l’ex Mercedes nel corso dell’evento House of Peroni Nastro Azzurro 0.0% condotto da Nick Grimshaw – Penso che siano l’unica squadra a farlo!“.

“Italians, oh my god. There’s literally a scheduled time in the day, lunch, they can never ever miss. Sometimes I go into the garage to talk to my mechanics. I’m like, where is everyone? ‘They’re at lunch’. I think they’re the only team that does that.” 😭❤️ pic.twitter.com/vQ634Ep0MZ — sim (@simsgazette) July 4, 2025

L’allegria mostrata da Hamilton deve comunque essere colta come un buon segnale: nonostante le difficoltà con la Ferrari, che lo hanno portato anche a sfogarsi più volte nei team radio, il 7 volte campione del mondo di F1 sembra tranquillo e fiducioso nel poter migliorare i risultati fin qui ottenuti con la Rossa di Maranello.