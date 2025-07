Milan, Camarda a Lecce per brillare

Dal record di debuttante più giovane di sempre in Serie A, 15 anni e 260 giorni nella gara di campionato contro la Fiorentina al posto di Luka Jovic. Alla prima vera grande occasione tra i grandi, quella con il Lecce nella prossima stagione.

Un futuro tutto da scrivere

Francesco Camarda infatti ha vissuto un’ultima annata che tra pochi alti e molti bassi l’ha visto non brillare con il Milan ancora a secco e trovare poco spazio anche con Milan Futuro non riuscendo a partecipare poi al playout-salvezza. Un’occasione quindi per riscattare un’annata sfortunata e iniziare a brillare quella in Salento dove incontrerà un maestro come Di Francesco che ha avuto si risultati negativi negli ultimi anni ma capace di esaltare i suoi attaccanti. Per Camarda, ancora minorenne, compirà 18 anni il 10 marzo è quindi l’occasione per provare a brillare anche in Serie A e porvare a prendersi quel palocoscenico tanto sognato e che quando incantava in primavera sembrava esser nel suo destino. L’occasione per brillare anche tra i grandi e tornare così poi al Milan più pronto e consapevole dei suoi mezzi.

Sticchi Damiani su di lui

Così su Camarda ha parlato il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani: “E’ vero c’era la fila per lui. Il ragazzo viene però qui, segno che ci sono ottime relazioni tra i due club e i due direttori sportivi. In più c’è la convinzione che l’ambiente Lecce sia l’ideale per crescere tanto”