Milan, Igli Tare: “Allegri porterà grande esperienza e mentalità. Jashari? Vuole giocare con noi ma…”

Tutto pronto per la nuova stagione del Milan: la presentazione ufficiale di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore con il direttore sportivo Igli Tare che ha voluto fare gli onori di casa.

“Buongiorno a tutti, grazie per essere così numerosi per la presentazione del nostro nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. Colgo subito l’occasione per ringraziare lui e il suo staff per il grande entusiasmo mostrato. In lui abbiamo visto una figura in grado di portare grande esperienza e mentalità, è stata una scelta condivisa con la società”.

Jashari? “Ci teniamo che lui venga al Milan, e lui vuole venire. Ma ci sono delle dinamiche loro che bisogna rispettare. Pensiamo di aver fatto una offerta importante, anche per il calcio belga in generale. Speriamo che la cosa si risolva positivamente”.