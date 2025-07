Mondiale per Club, il rush finale: il programma delle semifinali

Ultime fasi del Mondiale per Club, da domani al via le due semifinali prima dell’ultimo atto della competizione.

IL Fluminense, dopo aver battuto l’Al Hilal, cerca un’altra impresa, questa volta con il Chelsea. I Blues di Enzo Maresca, dopo aver avuto la meglio del Palmeiras nei quarti di finale, vogliono un’altra vittoria per cercare di chiudere la stagione con il secondo trofeo dopo la conquista dell’Europa League.

L’altra semifinale vedrà di fronte il PSG e il Real Madrid. La formazione di Luis Enrique vuole l’ennesimo trofeo di una stagione importantissima, dopo la conquista dello scudetto, della coppa nazionale e della Champions League. Xabi Alonso vuole invece iniziare al meglio la sua avventura sulla panchina dei Blancos.

Il programma delle semifinali

Martedì ore 21 italiane: Fluminense-Chelsea

Mercoledì ore 21 italiane: PSG-Real Madrid

Mondiale per Club, Fluminense-Al Hilal 2-1: Inzaghi a casa

Cade 2-1 sotto i colpi del Fluminense l’Al Hilal di Simone Inzaghi e abbandona così il Mondiale per Club. Brasiliani avanti al 40′ con Martinelli che riceve a centro area, si gira e calcia all’incrocio stappando la gara. Pronti via e al 6′ della ripresa arriva il pari di Marcos Leonardo che raccoglie il colpo di testa di Koulibaly su sviluppi di corner e da breve distanza supera Fabio per l’1-1. Al 70′ è poi Hercules a fare 2-1 con il centrocampista che controlla al limite uno spiovente entra in area e incrocia superando Bounou regalando così al Fluminense l’accesso alla semifinale del Mondiale per Club dove incontrerà o il Chelsea o il Palmeiras.