Valentino Rossi, il video svela tutto: mai visto così

Valentino Rossi fa sempre parlare un sacco di sé, e anche questa volta è accaduto: cosa è successo nello specifico.

Valentino Rossi è un pilota straordinario, che ha legato la sua lunga carriera nel motociclismo al motomondiale, in cui ha vinto nove titoli mondiali. Nel 2021 si è ritirato, ma nonostante l’addio al mondo delle corse a due ruote il fuoriclasse italiano rimane al centro dell’attenzione.

Non solo perché continua a disputare gare in Endurance con le automobili, ma anche perché è il proprietario del team VR46 in MotoGP, oltre che della VR46 Driver Academy.

Grazie a lui e al contributo dei suoi collaboratori, il Dottore ha portato avanti la carriera di tanti straordinari e innumerevoli talenti. A partire da Francesco Bagnaia, ma non solo. Di Rossi si continua a parlare recentemente anche per un video che è piaciuto tantissimo ad appassionati e addetti ai lavori: scopriamo per quale motivo.

MotoGP, il video parla da solo: riguarda Valentino Rossi

Sul canale YouTube del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, è stato pubblicato un nuovo episodio di Inside The Fluo, serie che mostra ciò che non vediamo in televisione, a partire dal comportamento di Valentino Rossi nei confronti dei suoi beniamini. Rossi, al Mugello, ascolta Morbidelli riguardo ai suoi problemi di chattering in trazione, e poi con Di Giannantonio si concentra sulla risoluzione dei problemi all’ingresso della casanova-Savelli.

Consiglio decisivo, perché proprio lì ha affondato il colpo su Bagnaia, conquistando il podio alla domenica. Proprio nel corso della gara, Valentino Rossi ha supervisionato tutto quanto attraverso un occhio da vero e sperto, assicurandosi ad esempio che Franco Morbidelli ricevesse rapidamente sul dashboard un avviso chiaro ed esplicito che lo convincesse a ripetere il long lap penalty dopo aver toccato il verde nel primo tentativo, anche perché sennò avrebbe rischiato facilmente una bandiera nera. Il video continua con Di Giannantonio che, a podio conquistato, si lancia tra le braccia di Cesare Cremonini, scuotendolo per la felicità.

Un momento veramente indimenticabile, festeggiato al meglio da parte del titolare del team, che ha dimostrato in Italia di essere davvero capace di ottenere risultati veramente molto speciali, specialmente considerando che il Mugello è da sempre una delle corse più apprezzate in assoluto da milioni di fan in tutto il mondo. La stagione è ancora molto lunga, tuttavia Valentino Rossi e compagni sperano di ottenere altri risultati a dir poco eccezionali e assolutamente di altissimo livello.