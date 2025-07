Batosta Bagnaia, ancora Marquez: “Toglitelo dalla testa”

Non è assolutamente un buon momento per Francesco Bagnaia, specialmente dal momento in cui viene confrontato a Marc Marquez.

Francesco Bagnaia non sta vivendo una stagione semplice. Vuoi o non vuoi, il confronto con Marc Marquez pesa come un macigno nella testa e nelle prestazioni dell’italiano, che non viene aiutato neanche dalla poca confidenza con la Desmosedici GP-25. Una motocicletta, quest’ultima, che sembra fatta proprio per il numero 93 ex Honda.

E infatti sta dominando il mondiale 2025, senza essere praticamente mai insidiato da nessuno, men che meno da Bagnaia. Il numero 63, tre volte campione del mondo di motociclismo, pare non essere per niente in forma.

Ma come può terminare una situazione di questo calibro? A riguardo, qualcuno ha voluto cercare di mettere le cose in chiaro e in un certo senso dare anche una mano a Bagnaia, quantomeno a parole: scopriamo i dettagli.

Bagnaia in difficoltà: cosa deve fare

Carlo Pernat sa bene come si affrontano dinamiche come quella che sta vivendo Francesco Bagnaia in questo preciso momento. Avendo agito sia come dirigente che come manager per tantissimi anni, sa di cosa ha bisogno un pilota per tornare a fare la differenza in psita. Proprio per questo, ai microfoni di Fanpage ha voluto dare un consiglio importante a Bagnaia, in riferimento soprattutto alla difficile stagione che sta correndo, specialmente se comparata a quella di Marc Marquez.

Le sue parole: “Se fossi il suo manager, gli direi di stare sereno e di togliersi Marquez dalla testa. Il problema è iniziato quando la Ducati ha firmato con Marc. In quel momento, gli è entrato dentro un tarlo. Marquez ha sempre devastato i suoi compagni di squadra, e Bagnaia sta pagando mentalmente questa cosa. E’ un campione, ha vinto due mondiali, non deve dimostrare nulla”. Secondo Pernat, Bagnaia deve ritrovare il divertimento alla guida della sua moto, la leggerezza e avere attorno prsone che gli ricordino che correre è prima di tutto una passione.

Per l’ex manager, non deve andarsene dalla Ducati, perché fino al 2026 ha la moto giusta per vincere. In ogni caso, per scrollarsi di dosso Marquez deve batterlo in pista, vincendo un vero e proprio duello. Questa è l’opinione di Carlo Pernat, che come tutti quanti si è reso conto delle difficoltà riscontrate dal numero 63 della Ducati, e crede che possa comunque riprendersi molto presto da questo delicato momento della sua carriera, con quest’ultima che in ogni caso rimane a dir poco felice.