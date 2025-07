Emozione Djokovic, Wimbledon scatta in piedi: immagini da brividi

Quello che ha fatto Djokovic a Wimbledon ha emozionato tutti: il pubblico si è alzato in piedi, le immagini stanno facendo il giro del mondo.

Wimbledon è sempre stato il teatro perfetto per i gesti che restano nella storia del tennis. Però, stavolta, quello che è successo ha superato ogni aspettativa. Non parliamo solo di colpi spettacolari o di una vittoria da manuale, ma di un momento che ha unito sport, famiglia e cuore, tutto in pochi secondi.

Novak Djokovic, ancora una volta, ha dimostrato di essere molto più di un semplice campione. Ha fatto qualcosa che ha sorpreso tutti, lasciando il pubblico senza parole e con la pelle d’oca.

Djokovic esegue il Pumpaj con la figlia

Al termine del match vinto contro il connazionale Miomir Kecmanovic, uno degli incontri più attesi del torneo, qualcosa di speciale è successo sugli spalti. Le telecamere hanno indugiato su un volto piccolo, ma carico di emozione: quello di Tara, la figlia di Novak, otto anni appena, in tribuna con lo sguardo fisso sul campo. Fin qui niente di strano. Ma è stato in quel momento che il pubblico ha assistito a una scena che ha fatto scattare un applauso spontaneo e commosso.

Tara stava mimando esattamente gli stessi movimenti del padre. Gli stessi gesti del celebre “Pumpaj”, il piccolo balletto che Djokovic esegue alla fine di ogni vittoria, diventato ormai la sua firma. È stato lo stesso Novak, in conferenza stampa, a raccontare con un sorriso che quello è un gioco che fa spesso con i suoi figli, un modo per condividere con loro la gioia delle sue vittorie anche quando è lontano. Solo che, questa volta, sua figlia era lì. E il balletto, quei pochi secondi di danza, sono diventati un momento virale, ripreso da tifosi, atleti e social di mezzo mondo.

Senza ombra di dubbio, è stato uno degli episodi più teneri e autentici visti finora sull’erba di Wimbledon. In un torneo dove tutto sembra sempre perfetto e un po’ distante, quella scena ha riportato tutti con i piedi per terra, ha ricordato che dietro ogni campione c’è anche un padre, un uomo che vive e condivide le emozioni più forti con la propria famiglia.

Ecco perché le immagini di Tara e Novak, in perfetta sincronia nel loro “Pumpaj”, stanno conquistando tutti. Non servono parole quando l’amore e la complicità si vedono così chiaramente. Djokovic non ha solo vinto un’altra partita: ha regalato al pubblico un momento di umanità vera, sincera, che resterà impresso ben oltre la fine del torneo.