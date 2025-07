Rottura con Sinner, finisce malissimo: il video verità

Jannik Sinner è davvero molto concentrato sul torneo di Wimbledon, anche se quanto accaduto nelle ultime ore ha fatto parlare tantissimo.

Jannik Sinner è concentrato al 100% sul torneo di Wimbledon, che per lui può significare veramente tantissimo. Di questo non abbiamo dubbi, specialmente dopo la pesante sconfitta incassata contro Carlos Alcaraz prima agli Internazionali d’Italia e poi al Roland Garros, senza dimenticare l’uscità anticipata dal torneo di Halle.

Insomma, non un buon momento per Sinner, che però fino ad ora ha dimostrato di essere davvero in forma rispetto a tutti quelli che sono stati gli avversari che ha affrontato fino a questo momento in Inghilterra.

Certo, lui riesce sempre a far parlare di sé, non solo dentro ma anche fuori dal campo. Anche questa volta è andata in questo modo, per qunato non per una motivazione particolarmente felice: scopriamo cosa è successo nello specifico, questa volta.

Sinner, finisce malissimo: cosa è successo

Il motivo per cui vi stiamo parlando di Jannik Sinner non è riguardo al torneo di Wimbledon, ma di un video apparso sulla piattaforma social X, che lo ha visto incrociare Anna Kalinskaya. I due sono da tempo ufficialmente ex fidanzati, e a quanto sembra neanche particolarmente in ottimi rapporti. Come precisato, i due si sono incrociati di recente, anche se purtroppo non c’è stato né uno sguardo e né un saluto fra i due tennisti.

Il filmato mostra proprio questa presunta indifferenza della vecchia coppia, che ha ormai da tempo rotto i rapporti, come la reazione dei due ha dimostrato abbastanza facilmente. Il che ci può benissimo stare, è molto diffiicle mantenere una passata relazione sentimentale nel modo migliore psosibile. Adesso il gossip si è concentrato, però, sulla potenziale relazione con Laila Hasanovic. Ancora non è chiaro se i due si sono visti a Wimbledon, in ogni caso la sua presenza è stata testimoniata da svariate foto pubblicate sui social media.

Ex di Mick Schumacher, è stata avvistata insieme a Sinner a Copenaghen dopo gli Internazionali di Roma. Anche in quel caso, Sinner ha cercato di tenere nascosto quell’incontro, il che non è bastato a impedirgli di essere fotografato insieme alla bella modella danese di origini bosniache. Conosciuta anche per la relazione con il calciatore Jonas Wind, dopo il primo avvistamento è stata notata anche al Roland Garros a vedere la finale fra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, e di nuovo a Wimbledon insieme a Therese Hellstrom e Victoria Garber, con quest’ultima che è fondatrice di La Mode Agency.