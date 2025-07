Schumacher, decisione commovente: i tifosi non trattengono le lacrime

I tifosi di Michael Schumacher non sono proprio riusciti a trattenere la commozione: ormai la decisione è presa.

Non passa giorno senza che i tifosi di Michael Schumacher non rivolgano un pensiero di affetto nei confronti della leggenda della Formula 1. La speranza è sempre quella di ricevere un giorno notizie di miglioramenti importanti da parte del Kaiser, mai più comparso in pubblico dopo il tragico incidente sugli sci a Meribel (Francia) ormai 12 anni e mezzo fa.

Qualche tempo fa le iniziali di Michael Schumacher comparse sul casco di Jackie Stewart – messo all’asta per raccogliere fondi per beneficenza – avevano riempito di gioia il cuore di tutti i fan dell’ex ferrarista. Anche se con l’aiuto della moglie Corinna, il gesto di Schumi aveva fatto pensare a un possibile passo in avanti da parte del 7 volte campione del mondo di F1.

Finora, però, non sono giunte notizie in tal senso, anche se i tifosi non smettono mai di credere in un miracolo. Nel frattempo, però, è stata presa una decisione che ha commosso i tantissimi ammiratori del vincitore di 5 titoli iridati consecutivi con la Ferrari (un record ancora ineguagliato).

Schumacher commuove: il gesto stringe il cuore a tutti i fan

Nelle prossime settimane si terrà infatti un’asta dove verranno messi in vendita diversi cimeli appartenuti a Michael Schumacher. L’evento, organizzato da RM Sotheby’s dal 23 al 30 luglio, prende il nome di ‘The Champions – Schumacher and F1 Legends’. Tra i tanti pezzi all’asta spicca la Honda CBR 1000RR SC59 personale di Schumacher, convertita da stradale a racing per permettere all’ex ferrarista di usarla durante i test.

Sebbene i riflettori siano puntati soprattutto su questa splendida moto Honda, nell’asta di RM Sotheby’s ci sono molti altri oggetti di Michael Schumacher che vale davvero la pena prendere in considerazione. Pensiamo ad esempio alle tute da gara Ferrari indossate dal campionissimo tedesco nel 1997 e nel 1998: nel primo caso il valore si aggira tra i 30.000 e i 40.000 euro, mentre nel secondo caso oscilla tra 25.000 e 35.000 euro.

Interessante anche il casco indossato da Schumi nel 2005, sempre con la Ferrari: siamo tra i 10.000 e i 15.000 euro. Per i collezionisti più veraci l’asta di RM Sotheby’s propone anche le scarpe da corsa Nike indossate da Michael Schumacher nel Mondiale 1997, sempre al volante della monoposto di Maranello: in questo caso siamo tra i 7.000 e i 12.000 euro.