Sinner campione a Wimbledon: Alcaraz distrutto

Jannik Sinner si sta godendo un gran momento di forma a Wimbledon: ecco cosa è successo stavolta, c’è da sorridere.

Jannik Sinner si sta godendo un gran momento di forma a Wimbledon. Dopo aver raggiunto relativamente agilmente gli ottavi di finale, vuole andare sempre più avanti nel torneo inglese, senza fermarsi mai.

L’altoatesino è convinto delle sue capacità, e dopo il passaggio a vuoto di Halle punta a ottenere un risultato straordinario anche sul manto d’erba inglese.

Non sarà semplice, specialmente per la presenza nel torneo di Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, ma il numero uno al mondo ha veramente ogni cosa per riuscirci e festeggiare finalmente dopo le delusioni degli Internazionali d’Italia e del Roland Garros.

Vedremo cosa accadrà in vista del prossimo fine settimana, nel frattempo Sinner può già festeggiare per un evento che inevitabilmente lo renderà davvero felicissimo.

Sinner, che soddisfazione a Wimbledon: cos’è successo

Jannik Sinner sta dando il massimo per fare davvero la differenza a Wimbledon, ma il viaggio fino alla finalissima è ancora molto lungo. Tuttavia, l’italiano ha già un buonissimo motivo per festeggiare. Ha ricevuto proprio a Wimbledon il trofeo di Campione del Mondo ITF 2024. Ma di cosa si tratta nello specifico? I campioni del mondo sono scelti considerando i risultati ottenuti in tutta la stagione, e specialmente valutando le , in Coppa Davis e nella Billie Jean King Cup by Gainbridge, ai giochi olimpici e paralimpici.

Sinner, che è il giocatore italiano con più ottavi di finale Slam all’attivo in singolare maschile, ben 17, si è quindi meritato ampiamente una premiazione di questo genere. Un risultato che dà soddisfazione, in virtù soprattutto dello straordinario 2024 che l’altoatesino è riuscito a compiere, aggiudicandosi non solamente due tornei del Grande Slam, ma anche la leadership della classifica ATP, che mantiene ormai da oltre un anno.

Certo, la ferita del Roland Garros rimane e a Wimbledon non sarà facile diventare Re, ma intanto il tennista italiano sta dimostrando con tutto sé stesso di quale pasta è fatto e quanta differenza può fare all’interno di un campo da tennis. Che ci sia ancora molto lavoro da fare è indiscutibile, il primo a saperlo è Sinner, ma già adesso il suo livello di gioco è veramente straordinario, quindi non abbiamo il benché minimo dubbio che l’altoatesino voglia continuare così. Nel frattempo che attende di vedere cosa riuscirà a fare a Wimbledon, intanto è stato nominato campione del mondo.