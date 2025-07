Sinner perde le staffe, tifosi increduli: Wimbledon è sconvolta

La reazione di Jannik Sinner a Wimbledon ha lasciato senza parole i tantissimi tifosi del numero 1 al mondo: nessuno se l’aspettava.

I grandi protagonisti del tennis mondiale sanno bene che durante le conferenze stampa possono ritrovarsi a dover rispondere a domande scomode. Di recente è accaduto proprio a Jannik Sinner: dopo il successo contro Vukic qualcuno ha provato a tirare fuori di nuovo la vicenda Clostebol, senza però infastidire più di tanto il numero 1 al mondo.

La reazione che ha avuto invece il campione italiano nella conferenza stampa che ha preceduto il match contro Dimitrov non è passata per nulla inosservata. Stavolta, però, il motivo non è qualche fastidioso riferimento alla squalifica che lo ha tenuto lontano dai campi per tre mesi.

Un reporter presente in sala ha infatti chiesto al leader della classifica ATP come si sente dal punto di vista psicologico e se la sconfitta patita al Roland Garros possa aver lasciato degli strascichi o gli abbia fatto sviluppare sentimenti negativi. Una domanda a cui Sinner ha risposto con uno sguardo molto sorpreso, tanto da lasciarsi andare a un’espressione in italiano.

Sinner sconvolge Wimbledon: la risposta fa il giro del web

“Perché sentimenti negativi? Perché ho perso in finale?“, chiede Sinner, che poi afferma in lingua italiana: “Ma nooo!“. Jannik cerca poi di chiarire meglio il suo pensiero: “Guarda, è un nuovo torneo, un altro Grande Slam e un’altra superficie – le sue parole in conferenza – Non mi preoccupo del mio livello di gioco a volte. Non mi preoccupa che una sconfitta possa influenzarti per così tanto tempo“.

Ancora una volta Jannik Sinner cerca di mantenersi lucido e concentrato sull’obiettivo, senza lasciarsi distrarre da altro. “Credo che questa sia una nuova occasione per fare qualcosa di buono da parte mia – ha aggiunto il 23enne di San Candido – Se gioco un buon tennis, so che potenzialmente posso andare lontano. Magari perdo il turno successivo. Non lo so. Ma non mi preoccupo. Sono sinceramente molto felice di essere qui e soprattutto felice di avere la possibilità di giocare su campi così speciali come Wimbledon“.

Il fenomeno altoatesino ha confermato di essersi preparato molto bene per il torneo di Wimbledon, sicuramente uno degli appuntamenti più attesi per l’incredibile fascino che riesce ad avere l’erba londinese: “Non c’è posto migliore per giocare a tennis in questo momento“.