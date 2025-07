Tragica scomparsa nello sport italiano: Federazione sotto choc

Lutto dolorosissimo nel mondo dello sport italiano: la sua scomparsa sta facendo piangere tutti, era un punto di riferimento.

Il mondo dello sport italiano deve fare i conti con una gravissima perdita. Il lutto è davvero molto doloroso: tutti coloro che hanno avuto modo di apprezzarlo e stimarlo sono oggi distrutti da questa notizia. Un’intera comunità piange una delle figure più importanti della pallavolo locale che tanto ha fatto per la crescita di questo sport.

Si è spento all’età di 82 anni Antonio Senatore, salernitano, ex giocatore e allenatore di volley. Soprattutto nella veste di tecnico Senatore è riuscito a togliersi delle grandi soddisfazioni: con lui alla guida l’Indomita Eudecor – fondata nel 1950 da suo padre, Matteo Senatore, pioniere del volley in città – riuscì a conquistare la promozione in A2, arrivando anche a sfiorare la A1 alla fine degli anni ’70.

Senatore ricoprì poi il ruolo di dirigente del club, diventando successivamente presidente del comitato provinciale della Fipav: una carica che assunse per vent’anni. L’ex giocatore e allenatore di pallavolo è stato poi anche consigliere regionale e a metà degli anni ’90 consigliere federale. Alle Olimpiadi di Atlanta del 1996 venne scelto come dirigente accompagnatore della Nazionale Italiana Femminile di pallavolo, vincitrice della medaglia d’argento: un’esperienza che rappresentò certamente il momento più alto della carriera da dirigente dello sportivo salernitano.

Tragica scomparsa, volley in lutto: è stato un grande

Fin che la salute lo ha accompagnato Senatore ha continuato a spendersi con grande impegno nella pallavolo. Inoltre l’ex tecnico amava dedicarsi anche al tennis, l’altra sua grande passione. In queste ore sono davvero tanti i messaggi di cordoglio per ricordare quella che è senza dubbio una delle figure più importanti dello sport salernitano.

Anche il Comune di Salerno ha voluto rendere omaggio a Antonio Senatore con parole molto profonde: “La Civica Amministrazione partecipa al cordoglio per la morte di Antonio Senatore tra i protagonisti più importanti della vita sportiva a Salerno – si legge nella nota del Comune – Con il padre Matteo ed i fratelli ha contribuito ai successi dell’Indomita Salerno. Da dirigente ha assolto con eccellenti risultati ai più importanti compiti nazionali ed internazionali“.

“Ne ricorderemo con gratitudine la passione, la competenza ed umanità – aggiunge l’Amministrazione Comunale – Ai familiari ed amici un abbraccio affettuoso“. Antonio Senatore lascia la moglie Giuliana, i figli Alessandra e Enzo e le nipoti Benedetta e Arianna.