Annuncio Martin, ora è ufficiale: la decisione è presa

Jorge Martin, nelle ultime ore e negli ultimi mesi, ha fatto tanto discutere tra infortuni e questioni contrattuali: adesso c’è l’ufficialità.

Jorge Martin non ha vissuto un 2025 da sogno. Dopo la conquista del titolo mondiale l’anno scorso su Francesco Bagnaia e l’approdo in Aprilia dopo svariati anni in Ducati Pramac, il pilota spagnolo voleva difendere il primo titolo in MotoGP senza alcun problema.

Tuttavia, le difficoltà avute a livello di infortuni hanno seriamente compromesso e condizionato la sua stagione, tant’è vero che la sua unica apparizione in pista dopo i test di Sepang rimane ancora quella del Qatar, che gli ha provocato altri svariati mesi di stop.

E poi c’è la questione contrattuale, con Martin che vorrebbe lasciare Aprilia al termine di quest’anno per accasarsi altrove: ciò che conta adesso più di tutto il resto, comunque, è sicuramente il suo ritorno in pista.

Jorge Martin, adesso è ufficiale: di cosa si tratta

Jorge Martin, finalmente, torna alla guida di una MotoGP. Precisamente a Misano, in quello che è un test organizzato dall’Aprilia con la RS-GP25. Il costruttore italiano vuole aderire alla regola introdotta a stagione in corso, per permettere al campione del mondo 2024 di ritrovare il feeling andato perduto in sella a una motocicletta così potente. Salterà il GP del Sachsenring in Germania, non essendo ancora del tutto pronto, ma per fortuna tornerà nuovamente in pista.

Per quanto riguarda la tappa tedesca, in verità era già stata esclusa dalle possibilità per il pilota iberico, che però sfrutterà il test di Misano per tornare ad adattarsi alla velocità e al comportamento di una MotoGP prima di fare effettivamente ritorno a tutti gli effetti nel motomondiale. Probabile che sarà nuovamente della partita a Brno, in Repubblica Ceca. Stiamo facendo riferimento al week end del 19-20 luglio 2025, nel quale dovrebbe finalmente tornare a pieno regime nel suo ruolo di pilota Aprilia. Anche se, chiaramente, molto dipende da come effettivamente andrà il test in terra italiana.

Già la scorsa settimana Martin ha compeltato circa 500 chilometri di test su un’Aprilia stradale a Barcellona, confermando di aver avuto delle ottime sensazioni dal punto di vista del suo recupero fisico. Se queste sensazioni saranno confermate nei prossimi giorni, è tutto da vedere. Tuttavia, nel frattempo, possiamo dire che il solo fatto che il pilota spagnolo ex Ducati sia in procinto di tornare è decisamente più di una bella notizia. Per il motomondiale da un punto di vista sportivo, e per lui da un punto di vista umano.