Bagnaia batte Marquez, ribaltone in MotoGP: ha un’arma segreta

Francesco Bagnaia sta disputando una delle sue stagioni più difficili in assoluto, ma evidentemente niente è perduto.

Francesco Bagnaia sta vivendo una stagione veramente molto complicata. Non solo non riesce a vedersela in maniera diretta con Marc Marquez, ma addiritura al momento fa fatica a imporsi anche come secondo pilota in assoluto nella griglia di partenza.

Il che la dice lunga sul tre volte campione del mondo e sulle sue difficoltà di adattamento. Marc Marquez, compagno di squadra del nativo di Chivasso, in campionato lo ha già distanziato di oltre cento punti, e siamo arrivati a malapena a metà campionato.

Qualcosa, quindi, dovrà inevitabilmente cambiare, specialmente se il numero 63 vuole dare tutto un altro tono al suo 2025. Proprio per questa ragione, pare che si stia smuovendo qualcosa in vista del futuro: ecco il nuovo piano di Bagnaia per arrivare a essere decisamente più incisivo.

Francesco Bagnaia e il piano per battereMarquez: di cosa si tratta

Di recente, Francesco Bagnaia ha ricevuto un regalo dalla Ducati per allenarsi al meglio, ovvero la Desmo450X, moto progettata per il fuoristrada. Il tre volte iridato potrebbe utilizzarla per allenarsi sullo sterrato, che fra le altre cose è uno degli allenamenti su cui Marquez fa più affidamento in assoluto. Tale moto può essere usata anche al ranch di Valentino Rossi, dove Bagnaia potrà utilizzare una Ducati capace di dargli una spinta in più nella preparazione per la MotoGP, specialmente in vista della seconda parte dell’anno e del 2026.

Nell’arco di questa prima parte di campionato, è stato evidente il modo in cui Marquez è stato capace di guidare e portare al top la Desmosedici GP-25, mentre Bagnaia ha dovuto avere a che fare con delle difficoltà che definire spaventose è pure poco. Tant’è vero che è risultato palese che l’italiano ha fatto fatica anche nei confronti di uno splendido Alex Marquez, che guida la moto del 2024. La mancanza di feeling all’anteriore, comunque, non èil suo unico problema. Prima di trovare quest’ultimo, sarà necessario rintracciare soluzioni per la frenata, in modo tale da permettere a Bagnaia di continuare ad essere uno dei migliori staccatori in circolazione.

La grande difficoltà del pupillo di Valentino Rossi è che fatica enormemente quando si trova in scia a qualsiasi avversario, proprio per questo l’allenamento di flat track e la mancanza di stabilità potrebbero abituarlo a una sensazione che già avverte in pista, di fatto senza la possibilità di spingere come vorrebbe. Cambiando leggermente stile di guida, però, forse le cose potrebbero funzionare decisamente di più anche per lui.